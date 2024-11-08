Перемога Дональда Трампа принесла Маску додатковий $21 млрд

Ілон Маск розбагатів майже на $21 млрд після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, — рейтинг Forbes Real-Time Billionaire.
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