8 ноября 2024, 8:45

Перемога Дональда Трампа принесла Маску додатковий $21 млрд

Ілон Маск розбагатів майже на $21 млрд після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, — рейтинг Forbes Real-Time Billionaire.


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