Сьогодні в США пройдуть вибори президента: все що варто знати

5 ноября 2024, 8:15

Головними кандидатами на президентських виборах в США є Камала Гарріс та Дональд Трамп.



Результати можуть бути відомі у ніч на 6 листопада, о 08:00 за київським часом.

Важливу роль у виборах відіграють 7 "хитких" штатів, а остаточні результати будуть затверджені 5 січня 2025 року в Конгресі.За попередніми підрахунками Гарріс випереджає Трампа на 4% перед виборами — 51% vs 47%.Перемога якого кандидата на користь Україні?💭Гарріс обіцяє Україні рішучу підтримку у боротьбі з РФ та критикує Путіна. Вона проти територіальних поступок і вважає, що жодні питання про війну не можуть вирішуватися без участі Києва;💭Трамп ставить під сумнів необхідність допомоги Україні і каже, що основну частину тягаря має нести Європа. Він уникав відповіді, чи хоче перемоги Києва. Кандидат обіцяє, що у разі обрання швидко покладе край війні.