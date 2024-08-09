9 августа 2024, 14:15

Дональд Трамп і Камала Гарріс домовилися провести дебати 10 вересня

Про це повідомила телекомпанія ABC, яка буде модерувати захід.

Трамп також підтвердив, що згоден на цю дату. За початковою домовленістю, досягнутою навесні, 10 вересня мали відбутися другі дебати між Трампом і Джо Байденом. Після того як 21 липня Байден після невдалих перших дебатів вирішив вийти з перегонів, Трамп почав відмовлятися, а також вимагати, щоб дебати модерувала більш дружня до нього телекомпанія Fox News. Однак у Гарріс на нові умови не погодилися.

Раніше вона також висловлювала готовність провести додаткові дебати проти Трампа, але після 10 вересня.
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