Дональд Трамп і Камала Гарріс домовилися провести дебати 10 вересня

9 августа 2024, 14:15

Про це повідомила телекомпанія ABC, яка буде модерувати захід.

Трамп також підтвердив, що згоден на цю дату. За початковою домовленістю, досягнутою навесні, 10 вересня мали відбутися другі дебати між Трампом і Джо Байденом. Після того як 21 липня Байден після невдалих перших дебатів вирішив вийти з перегонів, Трамп почав відмовлятися, а також вимагати, щоб дебати модерувала більш дружня до нього телекомпанія Fox News. Однак у Гарріс на нові умови не погодилися.Раніше вона також висловлювала готовність провести додаткові дебати проти Трампа, але після 10 вересня.