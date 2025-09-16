Logitech G PLAY - анонс презентації новинок і масштабний онлайн-стрім

17 вересня бренд Logitech G проведе глобальний захід Logitech G PLAY, присвячений новітнім технологіям та обладнанню для геймерів усіх рівнів.
Онлайн-трансляція для українців буде доступна на каналі Logitech G у YouTube.
Logitech G PLAY — щорічна подія світового рівня, яка поєднує презентацію нових продуктів з інтерактивними активностями та участю геймерів, контент-креаторів і піонерів індустрії з усього світу.
«У Logitech G PLAY ми не лише презентуємо нові ігрові продукти, а й відзначаємо людей, які роблять це можливим: наших геймерів, партнерів і творців контенту», — зазначив Ялчин Їлмаз, віцепрезидент Logitech Europe & Asia Pacific Developed.
Цього року захід відбудеться під гаслом “Breakthroughs in Play” у Мадриді. Основна трансляція стартує о 20:00 за Києвом на YouTube-каналі Logitech G. Українська аудиторія зможе долучитися до стріму на каналі Maincast у Twitch, де відомі українські стрімери першими ознайомляться з новинками та поділяться враженнями.
Окрім презентацій, з 17 по 29 вересня у межах Logitech G PLAY Days на геймерів чекають ексклюзивні пропозиції та знижки до 40% на миші, клавіатури, гарнітури та керма для симуляторів.