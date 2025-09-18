Logitech G показала нові гаджети для геймерів і запустила мега-знижки

18 сентября 2025, 12:15

17 вересня в Мадриді відбулася глобальна подія Logitech G PLAY 2025, де компанія презентувала світу новинки для геймерів і оголосила старт акції Logitech G Play Days зі знижками до 40% на свою продукцію.



В Україні пропозиції діятимуть у партнерських ритейлерах з 17 по 29 вересня.

В рамках заходу Logitech G представив кілька революційних новинок, серед них для українців будуть доступні -, навушники G321 LIGHTSPEED та ASTRO A20 X, клавіатура G515 RAPID TKL.

Logitech G515 RAPID TKL: надзвичайна точність у низькопрофільному дизайні

Клавіатура G515 RAPID TKL є першою низькопрофільною аналоговою клавіатурою від Logitech G. Вона поєднує витончений дизайн із передовими технологіями, ідеально підходить для геймерів, які прагнуть максимальної точності.

Ключові особливості:

● Магнітні перемикачі з індивідуальними точками спрацьовування з кроком

до 0,1 мм.

● Технологія Rapid Trigger для надточної реакції та моментальних рухів у грі.

● Підтримка багатоточкової дії та пріоритету клавіш.

● Корпус з нержавіючої сталі, клавіші з подвійним литтям PBT та перемикачі з попереднім змащенням.

● Просунутий мапінг команд.

● Товщина лише 22 мм, кольори: чорний і білий.

●

З її ергономічним дизайном та точністю на рівні пікселя, G515 RAPID TKL дозволить досягти переваги в будь-якій грі.

Logitech G321 LIGHTSPEED: потужний звук для кожного геймера

Гарнітура Logitech G321 LIGHTSPEED створена для тих, хто хоче одразу перейти до гри, не витрачаючи час на налаштування. Вона поєднує захопливий звук, винятковий комфорт та кришталево чисте спілкування за доступною ціною.

Ключові особливості:

● Товсті подушечки на наголів’я, амбушури з піною з ефектом пам'яті та дихаюча тканина для комфорту під час довгих ігрових сесій.

● Мікрофон з функцією відключення звуку при піднятті та частотою дискретизації 16 кГц забезпечує чітке та виразне спілкування з командою.

● Високопродуктивні аудіодрайвери Logitech G забезпечують насичений та потужний звук, що робить кожну гру по-справжньому епічною.

● Два кольори: чорний і білий.

● Ціна: 2999 грн.

Logitech G ASTRO A20 X: універсальна гарнітура для консолей

Гарнітура Logitech G ASTRO A20 X призначена для консольних геймерів, які вимагають максимального комфорту, бездоганної якості звуку та сучасних функцій.

Ключові особливості:

● Технологія PLAYSYNC AUDIO дозволяє під'єднатися до двох ігрових систем одночасно та перемикатися між ними однією кнопкою. Ідеально для геймінгу на PS5, Xbox Series X|S, Switch та ПК.

● Регульоване наголів'я та легкий тканий матеріал для тривалих ігрових марафонів.

● Технологія мікрофона, як у топової лінійки A50 X, забезпечує студійну якість звуку та кришталеву чіткість.

● 40 мм драйвери PRO-G і MixAmp для ідеального балансу гри та чату.

● RGB-підсвічування (8 зон, 16 млн кольорів).

● Гарнітура виготовлена з 27% переробленого пластику, що знижує вуглецевий слід на 20%.

● Ціна:7999 грн.

Новинки G515 RAPID TKL, G321 LIGHTSPEED та ASTRO A20 X будуть доступні у роздрібних магазинах.