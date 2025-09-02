12 днів спеціальних пропозицій від Logi Work Days

2 сентября 2025, 14:45

З 1 по 12 вересня Logitech пропонує українцям апгрейднути свій робочий простір у межах події Logi Work Days, що покликана зробити повернення до офісу чи навчання після літа максимально комфортним.

Протягом 12 днів Logitech пропонуватиме ексклюзивні знижки на миші, клавіатури, гарнітури та інше обладнання. Подія проходить по всій Європі, включаючи Україну другий рік поспіль. Це ідеальна можливість вигідно оновити свій робочий простір.

«Logi WORK DAYS — це не лише промоакція. Це пропозиція підвищити продуктивність, креативність та комфорт», — зазначив Ялчин Їлмаз, Vice President & Head of Europe & Asia Pacific Developed for Logitech. — «Ми раді запропонувати продукти, які відповідають вимогам сучасного робочого життя та сприяють більш сталому і приємному способу роботи».

У межах Logi Work Days цього року будуть доступні ексклюзивні пропозиції:

MX Keys Mini — компактна клавіатура, що економить місце на столі та забезпечує комфорт і точність, з додатковими можливостями через ПЗ Logi Options+.



Wave Keys та Lift Vertical Mouse — ергономічні рішення для більш комфортного робочого простору: Wave Keys забезпечує на 57% більшу підтримку зап’ясть порівняно зі звичайною клавіатурою Logitech без підставки для долонь, а Lift Vertical Mouse 80% користувачів змогли ефективно використовувати вже з першого дня, що підтверджує дослідження Logitech, проведене серед 60 осіб у США у грудні 2021 – січні 2022 року.

У межах Logi Work Days спеціальні пропозиції доступні у магазинах Rozetka, Comfy та Епіцентр. Детальніше про акцію та весь асортимент пропозицій — на logitech.com.ua.

Арт О’Гнім, генеральний менеджер напряму Core Personal Workspace Solutions у Logitech, поділився рекомендаціями, які допоможуть плавно увійти в робочий ритм восени:

● Приберіть і організуйте робочий простір, додайте особисті деталі та налаштуйте освітлення.

● Слідкуйте за ергономікою: правильна висота екрана, підтримка попереку, комфортне розташування рук і ніг.

● Використовуйте сучасні інструменти, що підходять для роботи вдома, в офісі чи у дорозі.

● Мінімізуйте відволікання, починайте з малих завдань, робіть регулярні перерви та вправи для очей.

● Спілкуйтеся з колегами, щоб швидше відновити робочий настрій.



«Впровадивши лише кілька з них, ви зможете плавно увійти в осінній робочий ритм, отримати більше енергії та налаштувати себе на продуктивний старт нового сезону», — підсумував Арт О’Гнім.