27 августа 2024, 14:45

Китайський літак-розвідник вперше порушив повітряний простір Японії

Міністерство оборони Японії заявило, що зранку 26 серпня китайський літак-розвідник Y-9 порушив повітряний простір країни. Через це Японія підіймала в повітря свої винищувачі.

Про це повідомляє Reuters.

У міністерстві заявили, що літак пролетів над островами Данджо на захід від південного острова Кюсю.

В оборонному відомстві наголосили, що це був перший випадок, коли китайський військовий літак порушив повітряний простір Японії. Уряд Токіо висловив рішучий протест Пекіну.

Міністерство закордонних справ викликало високопосадовця китайського посольства в Токіо, щоб «подати протест проти вторгнення та рішуче вимагати запобігання таким порушенням».
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