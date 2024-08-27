Китайський літак-розвідник вперше порушив повітряний простір Японії

27 августа 2024, 14:45

Міністерство оборони Японії заявило, що зранку 26 серпня китайський літак-розвідник Y-9 порушив повітряний простір країни. Через це Японія підіймала в повітря свої винищувачі.

Про це повідомляє Reuters.У міністерстві заявили, що літак пролетів над островами Данджо на захід від південного острова Кюсю.В оборонному відомстві наголосили, що це був перший випадок, коли китайський військовий літак порушив повітряний простір Японії. Уряд Токіо висловив рішучий протест Пекіну.Міністерство закордонних справ викликало високопосадовця китайського посольства в Токіо, щоб «подати протест проти вторгнення та рішуче вимагати запобігання таким порушенням».