Китайський літак-розвідник вперше порушив повітряний простір Японії

Міністерство оборони Японії заявило, що зранку 26 серпня китайський літак-розвідник Y-9 порушив повітряний простір країни. Через це Японія підіймала в повітря свої винищувачі.
Про це повідомляє Reuters.
У міністерстві заявили, що літак пролетів над островами Данджо на захід від південного острова Кюсю.
В оборонному відомстві наголосили, що це був перший випадок, коли китайський військовий літак порушив повітряний простір Японії. Уряд Токіо висловив рішучий протест Пекіну.
Міністерство закордонних справ викликало високопосадовця китайського посольства в Токіо, щоб «подати протест проти вторгнення та рішуче вимагати запобігання таким порушенням».