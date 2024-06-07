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7 июня 2024, 8:45
ЗСУ отримала 101 автомобіль від Японії
Японія передала для потреб ЗСУ партію зі 101 автомобіля моделей PC-065B та Toyota HMV.
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