Нова пошта закупила для ЗСУ партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise

27 января 2023, 15:15

Нова пошта закупила та доставила на Харківщину партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise, батареї до них та генератори Makute. Усього – на суму 2,7 млн гривень.

Обладнання компанія передала 3-й окремій танковій Залізній бригаді.«Дякуємо за потужну підтримку! Нова пошта робить великий внесок у нашу боротьбу та майбутню перемогу», - розповідає полковник Роман Шеремет, командир 3-ї окремої танкової Залізної бригади.Військові зазначили, що отримані квадрокоптери – серед найкращих у своєму класі. Завдяки ним можна дізнатися про розклад ворожих сил до найдрібніших деталей та скоригувати вогонь. Також ці дрони маленькі, тож виявити в небі і збити їх непросто.Квадрокоптери та генератори – одні з найбільш затребуваних речей серед військових. Придбане обладнання – внесок Нової пошти в розвідку, охорону та життєзабезпечення наших позицій. Нинішня підтримка 3-ї окремої танкової Залізної бригади – черговий крок на шляху до тривалого партнерства.«Головна турбота сучасних українців – це армія. Щодня Нова пошта доставляє тисячі посилок з допомогою для військових. Для мене велика честь один із таких вантажів передати особисто легендарній Залізній бригаді. Адже це люди залізної волі та залізного духу, які визволяли Харківщину», – наголосив Володимир Поперешнюк, співвласник Нової пошти.