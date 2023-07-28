Французи передали потужні генератори для харківських лікарень

28 июля 2023, 13:15

Генератори по лінії співпраці з Харківською міською радою передала асоціація "Медична та благодійна допомога Франція-Україна". Фінансовим донором виступила "Fondation de France" - незалежна адміністративна установа, створена урядом Франції.