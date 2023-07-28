Генератори по лінії співпраці з Харківською міською радою передала асоціація "Медична та благодійна допомога Франція-Україна". Фінансовим донором виступила "Fondation de France" - незалежна адміністративна установа, створена урядом Франції.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Французи передали потужні генератори для харківських лікарень
- Технологии | Сегодня, 12:45
У ДТП в Києві гине більше людей, ніж від ракетних атак
- Технологии | Сегодня, 12:15
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
- Технологии | Сегодня, 11:45
5 украинских изобретений, которые изменили мир
- Связь | Сегодня, 11:15
Київстар надав допомоги українцям і ЗСУ на 1,162 млрд грн
- Технологии | Сегодня, 10:45
Нові правила в'їзду до ЄС з 2024 року
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Mastercard вимагає заборонити придбання канабісу за допомогою своїх карток
- Технологии | Сегодня, 9:45
В Турции создали первую "умную" мину дальнего радиуса
- Технологии | Сегодня, 9:15
Кібербезпека на базі ШІ: рішення SentinelOne доступні більшій кількості клієнтів
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 10:33
A4Tech G330p Bloody – ігрова гарнітура для початківців
- Обзоры | 25 июля, 11:36
A4Tech GS2 Bloody - підставка під навушники з підсвіткою та вбудованою звуковою картою
- Аналитика | 22 июля, 23:46
Найцікавіше за тиждень. Випуск 15 (2023) - як правильно обрати зарядну станцію та електрокар для підлітків від FIAT
- Аналитика | 19 июля, 16:31
Найцікавіше за тиждень. Випуск 14 (2023) - Чому варто відвідати Авторизований роздрібний магазин EcoFlow у Києві?
- Обзоры | 18 июля, 12:08
Gelius Backpack Slim Edition GP-BP021 – ергономічний 14-дюймовий рюкзак для міста на щодень
- Обзоры | 13 июля, 17:47
EnerGenie EG-AVR-DW2000-01 – стабілізація для двох
- Обзоры | 12 июля, 12:23
A4Tech B20 – гібридна діафрагма та 20-годинна автономність
- Аналитика | 11 июля, 15:03
Найцікавіше за тиждень. Випуск 13 (2023) - оновлена EcoFlow DELTA 2 Max та нові електроскутери Yadea
- Обзоры | 29 июня, 11:24
ColorWay CW-PB200LPH3GR-PDD – 20Вт металевий повербанк з підтримкою VOOC/DASH/WARP
Популярные новости
- Бизнес | 24 июля, 11:40
Почему выгодно приобретать товары для маникюра оптом 1.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Французи передали потужні генератори для харківських лікарень 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
У ДТП в Києві гине більше людей, ніж від ракетних атак 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
5 украинских изобретений, которые изменили мир 0.00
- Связь | Сегодня, 11:15
Київстар надав допомоги українцям і ЗСУ на 1,162 млрд грн 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Нові правила в'їзду до ЄС з 2024 року 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Mastercard вимагає заборонити придбання канабісу за допомогою своїх карток 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
В Турции создали первую "умную" мину дальнего радиуса 0.00