Китай таємно намагався купити для РФ обладнання, що глушить дрони, - FT

3 июня 2024, 13:15

Як зазначається, урядова "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун", яка була створена для допомоги російським покупцям у придбанні товарів від вантажівок до човнів, розмістила на своєму сайті в соціальній мережі WeChat оголошення про "закупівлю іноземними підприємствами обладнання для безпілотних літальних апаратів".

У повідомленні йшлося про те, що покупцям потрібні "генератори перешкод, детектори дронів (торгові назви BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші аналогічні технологічні рішення, пристрої придушення БПЛА, глушники діапазону частот зв’язку".