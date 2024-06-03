3 июня 2024, 13:15

Китай таємно намагався купити для РФ обладнання, що глушить дрони, - FT

Як зазначається, урядова "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун", яка була створена для допомоги російським покупцям у придбанні товарів від вантажівок до човнів, розмістила на своєму сайті в соціальній мережі WeChat оголошення про "закупівлю іноземними підприємствами обладнання для безпілотних літальних апаратів".

У повідомленні йшлося про те, що покупцям потрібні "генератори перешкод, детектори дронів (торгові назви BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші аналогічні технологічні рішення, пристрої придушення БПЛА, глушники діапазону частот зв’язку".
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