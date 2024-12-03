У Пентагоні розкрили деталі запиту Байдена до Конгресу на 24 млрд дол. для ЗСУ

3 декабря 2024, 15:46

$8 млрд хочуть закласти на програму USAI (ініціатива сприяння безпеці України), і $16 млрд - на поповнення складів США, щоб була можливість формувати нові пакети допомоги за програмою PDA (програма президентських повноважень).

Додаткове фінансування має вирішальне значення для того, щоб уряд США міг ефективно реагувати на ситуацію в Україні до кінця 2025 фінансового року, кажуть в Пентагоні.Адміністрація Байдена вирішила не виносити підтримку для України в окремий запит, а включить її в "пакетний" законопроєкт виняткового фінансування, який включає також витрати на інші речі на 2025 фінансовий рік. Цей законопроєкт Конгрес може розглянути ще цього року.В будь-якому разі, для затвердження додаткового фінансування для України необхідно буде схвалення більшості обох палат Конгресу.