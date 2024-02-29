Пентагон розглядає можливість використання 4 млрд доларів для допомоги Україні

Це останнє джерело, яке має відомство. При цьому Пентагон готовий це зробити, не маючи гарантій, що Конгрес поверне хоч частину від цієї суми. Але такий крок ставить під загрозу поповнення власних запасів зброї США.
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