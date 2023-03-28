Challenger та Marder в Україні!

28 марта 2023, 11:15

Бронетехника від партнерів стала на озброєння у підрозділи ДШВ - Олексій Резніков.



Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ Максимом «Майком» Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах.

Challenger’ів від Британії, Stryker‘ів & Cougar‘ів від США та Marder‘ів від Німеччини.До речі, після особистого «пілотування» Challenger‘ом, як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі- Олексій РезніковТож, в сухому залишку: наш «військовий зоопарк» розширюється. А до «бойових кицьок» долучився «слон». Саме так прозвали Challenger наші десантники.