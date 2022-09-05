Україна поглиблює співпрацю з Польщею у сфері кібербезпеки

5 сентября 2022, 11:45

Заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій зустрівся із командувачем Військ оборони кіберпростору Польщі Каролем Молендою.

Це перша зустріч сторін, спрямована на реалізацію меморандуму про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту, підписаного 22 серпня між Урядами України та Польщі.

Під час зустрічі, у якій також взяли участь експерти з кібербезпеки та міжнародного співробітництва, обговорили роль кожного органу в системах оборони країн, їхню сферу діяльності та зони відповідальності, роботу українських та польських команд реагування на кіберінциденти, а також загальну екосистему кібербезпеки та платформ обміну інформацією.“Експертний досвід, який має у своєму розпорядженні Україна, є неоціненним для спільної побудови та розвитку можливостей у сфері активного захисту від кіберзагроз”, – зазначив генерал Кароль Моленда.За словами Олександра Потія, об'єднання зусиль із партнерами – запорука успішного протистояння ворожим кібератакам. Жорстока війна, яку розв’язала росія, триває на території України. Але кіберпростір не має кордонів, і російські хакери атакують не тільки нашу державу, а й інші країни – усіх, хто підтримує українську незалежність, демократичні цінності.“Об’єднання кіберпотенціалів Польщі та України, безсумнівно, принесе користь обом нашим державам та народам. Це дозволить нам побудувати безпечний кіберпростір, разом протистояти кіберагресії”, – підкреслив заступник голови Держспецзв’язку.Співпраця України та Польщі щодо протидії загрозам у кіберпросторі та побудові надійного захисту від кібератак буде і надалі поглиблюватися. Це і обмін інформацією та досвідом, і проведення спільних навчань, тренінгів, консультацій, а також інші заходи, які дозволять підсилити кіберспроможність обох країн.“Ми розпочинаємо напрацювання конкретних планів для вирішення нових завдань і досягнення нових результатів. Будемо наповнювати українсько-польський меморандум конкретними проєктами та програмами”, – зазначив Олександр Потій.