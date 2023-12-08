Держспецзв’язку та німецькі партнери підвищують кваліфікацію держслужбовців

8 декабря 2023, 8:15

За ініціативи Держспецзв’язку та за підтримки уряду Німеччини у особі Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) розробляється тренінгова програма з кібербезпеки національного рівня для фахівців, які працюють у державному секторі.

Її метою є підтримка України в питанні розвитку фахівців відповідно до європейських стандартів і вимог кібербезпеки, щоб підвищити світову кіберстійкість.Уже відбулися три пілотні навчання для держслужбовців різних категорій, які проходили онлайн і впроваджувались компанією Deloitte. Тренінгова програма закінчилась поїздкою усіх 28 учасників до німецького Бонна на триденні офлайн-воркшопи з кібербезпеки та покращення кваліфікації за участі Міністерства закордонних справ Німеччини, Федерального відомства з питань інформаційної безпеки (BSI), представників європейських інституцій та інших стейкхоледрів. Учасники поїздки також обговорювали з колегами питання кібербезпеки, можливості посилення співпраці та підвищення стійкості в умовах кібератак. Серед учасників тренінгів були представники Офісу Президента України, Верховної Ради України, Верховного Суду України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, Кіберполіції та інших українських державних органів.

«Україна має унікальний досвід, який сприятиме посиленню кібербезпеки наших партнерів. Упродовж попередніх років наша держава посилювала власну кіберстійкість та стала осередком інновацій в галузі кібербезпеки. Ми працюємо над тим, щоб організувати реалізацію заходів для забезпечення надійного захисту інформаційних ресурсів та посилення кіберзахисту державних структур, навчаємо державних службовців та посилюємо кадровий потенціал», – зазначив заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.



Наступна фаза проєкту має розпочатись у 2024 році. Будуть розширені навчання з урахуванням практичного досвіду пілоту, який був реалізований у листопаді. У довгостроковій перспективі проєкт допоможе побудувати стійке, відкрите та безпечне кіберсередовище між європейськими партнерами та Україною, обмінюватися досвідом європейської кіберполітики та законодавства з огляду на шлях нашої країни до членства в ЄС і підвищити кадровий потенціал у сфері кібербезпеки.



«Цифровий ландшафт відіграє дедалі важливішу роль у формуванні світової спільноти. Кібербезпека стоїть на передньому краї наших спільних викликів. Це питання захисту чутливої інформації та критичної інфраструктури для наших країн і громадян. Це – також колективна відповідальність за забезпечення стабільності, процвітання і безпеки нашого суспільства», – підкреслила Івонн Міріам Сабін із Федерального міністерства закордонних справ ФРН.