Держспецзв’язку активно використовує кіберполігони для навчання

19 марта 2024, 11:15

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України активно використовує кіберполігони для підготовки не лише власних фахівців, але й спеціалістів з інших державних структур та об’єктів критичної інфраструктури.

Навчання відбувається як на власних полігонах Держспецзв’язку, так і на майданчиках партнерів з США, Естонії та інших країн.Про це на конференції «Цифрова трансформація як каталізатор європейської інтеграції України» розповів заступник Голови Держспецзв’язку Олександр Потій.«Кіберполігони дають нам можливість готувати висококваліфікованих фахівців з кібербезпеки, які володіють найсучаснішими технологіями та знають, як їх застосовувати в практичній роботі. Цей підхід дозволяє нам формувати екосистему професіоналів, які не лише використовують нові інструменти, але й діляться досвідом з колегами та взаємно сприяють вдосконаленню своїх навичок», – підкреслив Олександр Потій.У найближчому майбутньому подібними полігонами планується обладнати регіональні центри кібербезпеки. Це дасть змогу створити мережу, яка буде забезпечувати не лише навчання фахівців на місцях, але й віддалене навчання спеціалістів з усієї країни.Окрім того, Держспецзв’язку планує збудувати окрему кіберінфраструктуру для відпрацювання сценаріїв реагування на кібератаки на промислові системи.Під час конференції роботу Держспецзв’язку у сфері кіберзахисту та підготовки фахівців з кібербезпеки було відзначено нагородою проекту EU4DigitalUA «Атланти кібербезпеки».