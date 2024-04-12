Представники медичних установ вчилися боротися з кібератаками типу ransomeware

12 апреля 2024, 10:15

Фахівці Держспецзв’язку провели чергові командно-штабні навчання CIREX.Cyber.Ransomware, спрямовані на посилення навичок протистояння хакерським атакам з використанням програм-вимагачів (ransomeware).

Цього разу учасниками навчання стали понад три десятки представників закладів та установ медичної сфери, а також фахівці основних суб'єктів національної системи кібербезпеки.Відкриваючи навчання, заступник Голови Держспецзв’язку Олександр Потій підкреслив, що гарантованого захисту від кібератак немає й не буде ніколи.«Це треба усвідомити, коли ви приймаєте рішення, коли здійснюєте оцінку захисту ваших систем. Вам треба бути постійно готовими до нових кібератак і забезпечувати швидке відновлення систем, якщо такі атаки мали успіх. Практичні командно-штабні заняття важливі для напрацювання навичок управління, координації й розуміння, як діяти у таких ситуаціях. Саме тут ви можете відпрацювати алгоритми, щоб потім вже втілювати їх на практиці», - наголосив заступник Голови Держспецзв’язку.Він також подякував проєкту USAID «Кібербезпека критичної інфраструктури» за матеріально-технічну підтримку, завдяки якій стало можливим проведення таких навчань.Заступниця Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, своєю чергою, зауважила, що кібербезпека надзвичайно важлива зараз в умовах воєнного стану. Сфера охорони здоров’я оперує низкою державних реєстрів та ключових інформаційних систем: «Тому для нас дуже важливо нарощувати спроможність реагувати на будь-які виклики і кіберзагрози. Ми маємо посилювати взаємодію один з одним для максимально ефективного реагування на виклики. Такі навчання — можливість розвивати співпрацю між різними інституціями сфери охорони здоров’я».Навчання підготовлені з використанням передових методик Агентства США з питань кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA), які були адаптовані до українського ландшафту загроз фахівцями Держспецзв’язку та Міністерства охорони здоров’я.Водночас, як зазначив директор навчань Олександр Бакалинський, необхідно масштабувати практику проведення командно-штабних навчань. Для цього вже наприкінці квітня пройде спеціальний тренінг для фасилітаторів – фахівців з різних сфер, які в подальшому зможуть організовувати такі навчання за відповідними напрямами.