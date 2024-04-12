Представники медичних установ вчилися боротися з кібератаками типу ransomeware

Фахівці Держспецзв’язку провели чергові командно-штабні навчання CIREX.Cyber.Ransomware, спрямовані на посилення навичок протистояння хакерським атакам з використанням програм-вимагачів (ransomeware).
Цього разу учасниками навчання стали понад три десятки представників закладів та установ медичної сфери, а також фахівці основних суб'єктів національної системи кібербезпеки.
Відкриваючи навчання, заступник Голови Держспецзв’язку Олександр Потій підкреслив, що гарантованого захисту від кібератак немає й не буде ніколи.
«Це треба усвідомити, коли ви приймаєте рішення, коли здійснюєте оцінку захисту ваших систем. Вам треба бути постійно готовими до нових кібератак і забезпечувати швидке відновлення систем, якщо такі атаки мали успіх. Практичні командно-штабні заняття важливі для напрацювання навичок управління, координації й розуміння, як діяти у таких ситуаціях. Саме тут ви можете відпрацювати алгоритми, щоб потім вже втілювати їх на практиці», - наголосив заступник Голови Держспецзв’язку.
Він також подякував проєкту USAID «Кібербезпека критичної інфраструктури» за матеріально-технічну підтримку, завдяки якій стало можливим проведення таких навчань.
Заступниця Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, своєю чергою, зауважила, що кібербезпека надзвичайно важлива зараз в умовах воєнного стану. Сфера охорони здоров’я оперує низкою державних реєстрів та ключових інформаційних систем: «Тому для нас дуже важливо нарощувати спроможність реагувати на будь-які виклики і кіберзагрози. Ми маємо посилювати взаємодію один з одним для максимально ефективного реагування на виклики. Такі навчання — можливість розвивати співпрацю між різними інституціями сфери охорони здоров’я».
Навчання підготовлені з використанням передових методик Агентства США з питань кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA), які були адаптовані до українського ландшафту загроз фахівцями Держспецзв’язку та Міністерства охорони здоров’я.
Водночас, як зазначив директор навчань Олександр Бакалинський, необхідно масштабувати практику проведення командно-штабних навчань. Для цього вже наприкінці квітня пройде спеціальний тренінг для фасилітаторів – фахівців з різних сфер, які в подальшому зможуть організовувати такі навчання за відповідними напрямами.