у Києві відбулися навчання стратегічного рівня з питань кібербезпеки

7 декабря 2022, 10:15

Ефективне протистояння кіберзагрозам та посилення кіберстійкості в умовах воєнного стану – серед головних завдань для всіх без винятку державних органів, установ та об’єктів критичної інфраструктури України. Не менш важливе питання – налагодження дієвої координації та оперативна взаємодія під час реагування на масштабні кіберінциденти та кібератаки.

Наскільки ми готові до спільного захисту кіберпростору країни, та де ще потрібно нарощувати зусилля – перевірили під час ІІ командно-штабних навчань (TTX) стратегічного рівня «Національна кіберготовність – 2022». Захід на початку грудня організував Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО за підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». У ньому взяли участь представники основних суб’єктів національної системи кібербезпеки України, зокрема і Держспецзв'язку, а також делегати низки міністерств та об’єктів критичної інфраструктури держави.У межах навчань учасники відпрацювали алгоритм застосування затвердженого у вересні 2022 року Порядку взаємодії суб’єктів забезпечення кібербезпеки під час реагування на кіберінциденти / кібератаки, зокрема щодо реагування на загрози червоного та чорного рівнів небезпеки.«Набуття управлінцями практичних навичок зі взаємодії та координації, аналізу ситуації та ухвалення рішень надзвичайно важливе для забезпечення кіберстійкості як окремих органів та установ, секторів, так і держави в цілому», – підкреслив під час заходу заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.