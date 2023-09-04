Як підвищити рівень кіберзахисту систем електронного документообігу

4 сентября 2023, 10:15

Дедалі більше органів державної та місцевої влади в Україні, підприємств критичної інфраструктури, установ та організацій різної форми власності впроваджують у роботу системи електронного документообігу (СЕД). Вони призначені для створення, реєстрації, зберігання, пошуку, класифікації та маршрутизації документів, а також – для ефективної та швидкої взаємодії.

Поряд зі зручністю використання таких систем існують і ризики, які необхідно мінімізувати. Держспецзв’язку розробила та затвердила Методичні рекомендації щодо підвищення рівня кіберзахисту систем електронного документообігу. Відповідний наказ №773 від 30 серпня 2023 року опублікований на сайті Служби.Дотримання рекомендацій дасть можливість:забезпечити безперервне та стале функціонування СЕД;проаналізувати поточний стан кіберзахисту систем електронного документообігу;знизити ризики несанкціонованого доступу до електронних інформаційних ресурсів тощо.«Методичні рекомендації можна використовувати під час впровадження заходів кіберзахисту, які спрямовані на визначення, оцінювання та управління ризиками кібербезпеки СЕД. Для визначення недоліків у підходах із захисту систем електронного документообігу, для розроблення плану удосконалення та в інших ситуаціях», – додає директор Департаменту кіберзахисту Держспецзв’язку Данило Мялковський.Зауважимо, що Методичні рекомендації розроблені з урахуванням вимог законодавства України, відповідно до національних та міжнародних стандартів та усталеної практики забезпечення захисту інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем.