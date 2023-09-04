Як підвищити рівень кіберзахисту систем електронного документообігу

Дедалі більше органів державної та місцевої влади в Україні, підприємств критичної інфраструктури, установ та організацій різної форми власності впроваджують у роботу системи електронного документообігу (СЕД). Вони призначені для створення, реєстрації, зберігання, пошуку, класифікації та маршрутизації документів, а також – для ефективної та швидкої взаємодії.
Поряд зі зручністю використання таких систем існують і ризики, які необхідно мінімізувати. Держспецзв’язку розробила та затвердила Методичні рекомендації щодо підвищення рівня кіберзахисту систем електронного документообігу. Відповідний наказ №773 від 30 серпня 2023 року опублікований на сайті Служби.
Дотримання рекомендацій дасть можливість:
забезпечити безперервне та стале функціонування СЕД;
проаналізувати поточний стан кіберзахисту систем електронного документообігу;
знизити ризики несанкціонованого доступу до електронних інформаційних ресурсів тощо.
«Методичні рекомендації можна використовувати під час впровадження заходів кіберзахисту, які спрямовані на визначення, оцінювання та управління ризиками кібербезпеки СЕД. Для визначення недоліків у підходах із захисту систем електронного документообігу, для розроблення плану удосконалення та в інших ситуаціях», – додає директор Департаменту кіберзахисту Держспецзв’язку Данило Мялковський.
Зауважимо, що Методичні рекомендації розроблені з урахуванням вимог законодавства України, відповідно до національних та міжнародних стандартів та усталеної практики забезпечення захисту інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем.