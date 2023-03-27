Зростає кількість кампаній масового збирання облікових даних українців – звіт

Оперативний центр реагування на кіберінциденти Державного центру кіберзахисту України фіксує зростання від початку 2023 року кількості кампаній масового збирання облікових даних користувачів за допомогою розсилання небезпечних електронних листів. Цілі зловмисників – українські організації усіх форм власності.
Фахівці звертають увагу на такі ключові ознаки фішингових розсилань:
листи та вкладені до них файли складені російською мовою;
зловмисники, як правило, маскуються під структури, проти яких спрямовані розсилання;
зловмисники маніпулюють інформацією щодо завершення строку дії пароля, обманом змушуючи жертв нібито оновити облікові дані, щоб зберегти доступ до облікового запису.
У звіті, підготовленому Оперативним центром реагування на кіберінциденти ДЦКЗ, представлений високорівневий огляд ландшафту атак, використовуваної зловмисниками інфраструктури та ланцюжків атак для зазначених кампаній масового збирання облікових даних.
Вкотре наголошуємо: сьогодні як ніколи важливо дбати про власну безпеку в кіберпросторі та дотримуватися правил кібергієни. Слідкуйте за повідомленнями про актуальні загрози в кіберпросторі, щоб мати змогу своєчасно розпізнавати фішингові атаки та уникати їх, особливо в корпоративному середовищі.