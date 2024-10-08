У Міноборони з'явився Центр реагування на кіберінциденти

8 октября 2024, 14:45

Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечують моніторинг та реагування на кіберінциденти.

«Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка координуватиме роботу Центру.До цього команда кібербезпеки функціонувала в Центрі інновацій Міністерства оборони. Створення нової окремої структурної одиниці дозволить розширити зону відповідальності в сфері кіберзахисту.