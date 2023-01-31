Український досвід протистояння кібератакам РФ обговорили у Великобританії

31 января 2023, 12:45

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора та представник урядової Команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події, відвідали Національний центр кібербезпеки Сполученого Королівства.

Ключовою темою діалогу з британськими колегами стало подальше посилення співпраці та об’єднання зусиль для протидії російській агресії у кіберпросторі та необхідність інтенсифікації обміну інформацією про кіберінциденти.

Віктор Жора зазначив, що світ здебільшого спостерігає за російським вторгненням на землі, натомість агресія у кіберпросторі є менш помітною. Однак кількість кібератак проти України минулого року потроїлася, і значна частина з них координувалися з іншими напрямами воєнних дій, наприклад, ракетними ударами.“Українці добре усвідомили, що успішний захист проти хакерів забезпечується винятково постійним посиленням кіберстійкості. Водночас нам всім треба чітко розуміти, що для кіберзлочинців не існує кордонів. Вони легко можуть поширити свою агресію на інші країни та вже успішно це роблять”, – підкреслив Віктор Жора.Під час поїздки українські представники взяли участь у конференції CyberThreat 2022, яка пройшла в Лондоні. Заступник начальника CERT-UA Євген Бриксін розповів учасникам заходу про опрацьовані командою кіберінциденти. Також він презентував аналітичну та технічну інформацію щодо тактик, технік та інструментів, які використовують хакерські групи, пов'язані з урядом рф, під час здійснення кібератак на українські організації та установи.Така інформація є надзвичайно важливою для партнерів нашої держави. На основі отриманих даних вони можуть будувати плани із захисту своїх організацій та об’єктів критичної інфраструктури. Водночас обмін досвідом щодо протидії кіберагресії рф є ключовим моментом у зміцненні відносин із міжнародною спільнотою кіберфахівців для покращення колективної безпеки, оборони та стійкості у глобальному цифровому світі.Конференція CyberThreat 2022 була проведена Інститутом передових технологій Escal (SANS) та Національним центром кібербезпеки Великої Британії. CyberThreat 2022 надає змогу фахівцям розвинути навички та краще розуміти, синтезувати та використовувати складні сценарії атак, здійснювати оперативну та стратегічну розвідку загроз і джерела збору даних противника.Під час візиту була проведена зустріч із заступником Міністра закордонних справ Великої Британії – Міністром у справах Європи Лео Догерті. Учасники обговорили цілі та пріоритети подальшого співробітництва між Держспецзв’язку та Українською кіберпрограмою Міністерства закордонних справ і справ Співдружності та розвитку Великої Британії, в межах якої українська сторона вже отримала допомогу на загальну суму 6,35 млн фунтів.