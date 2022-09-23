Ліз Трасс обіцяє подальшу збройну допомогу Україні включно з ракетною артилерією

Ліз Трасс, яка вирушила до США з першим закордонним візитом у якості прем'єр-міністерки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, заявила, що використає свій виступ на Генеральній асамблеї ООН для мобілізації подальшої підтримки України у боротьбі з російською агресією і для згуртовування міжнародної громадської думки.
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