Україна отримає від Британії зенітні установки Terrahawk Paladin

12 октября 2023, 10:45

Уряд Сполученого Королівства анонсував передачу Україні стаціонарних зенітних установок Terrahawk Paladin, для забезпечення об’єктової ППО від дронів.



Особливість установки полягає у повній автономності роботи, а також наявності відповідних датчиків та систем для пошуку, виявлення, захоплення та знищення повітряних, наземних та морських цілей на невеликій дальності.

Для знищення цілей використовується гармата, калібр якої можна змінити за бажанням замовника. У стандартній комплектації установка оснащується 30-мм гарматою Mark 44 Bushmaster II з можливим збільшенням калібру до 40-мм.



Разом з гарматою на платформі встановлена фіксована радіолокаційна щогла, з круговим оглядом, для виявлення малопомітних цілей.

В парі з РЛС, встановлена оптична система пошуку та захоплення цілі з денним та нічним каналом, що забезпечує знищення ворожих цілей у будь-яку погоду.Для роботи системи використовується генератор, який забезпечує електропостачання для установки та комплекту управління.Саме управління відбувається дистанційно та можливе у непідготовлених місцях.