Нова пошта запустила доставку та відправку з InPost у Сполученому Королівстві

9 декабря 2024, 12:45

Відтепер клієнти Nova Post, бренду, під яким Нова пошта працює в Європі, можуть легко і швидко отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost по всій території Сполученого Королівства, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію.

Мережа InPost у Сполученому Королівстві налічує понад 7000 поштоматів, розташованих у найвіддаленіших куточках країни. Обрати необхідний поштомат можна через зручні діджитал-інструменти: на сайті, в бізнес- кабінеті та в мультимовному мобільному застосунку Нової пошти.Для доставки через поштомат приймаються посилки вагою до 15 кг та розміром не більше 41x38x64 см.Щоб відправити посилку через поштомат треба:· створити на сайті, або в мобільному застосунку міжнародне відправлення (МЕН), вказавши, що відправка відбуватиметься через поштомат,· сплатити за доставку онлайн,· отримати QR-код,· сканувати QR-код біля обраного поштомату,· покласти запаковану посилку у відкриту комірку.Якщо ж ви отримали посилку в поштомат у Сполученому Королівстві, то варто пам’ятати, що строк зберігання посилки в поштоматі — 2 доби, а далі вона буде переміщена у сортувальне депо Нової пошти в Лондоні, про що отримувача повідомлять через СМС.Нова пошта у Сполученому Королівстві швидко доставляє по країні, в та з України, а також в та з країн, де компанія вже працює: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія та Естонія. Незабаром Нова пошта також з’єднає Сполучене Королівство з Молдовою.