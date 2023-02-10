Нова пошта святкує свій День народження та дарує три дні супер знижки

10 февраля 2023, 17:15

У понеділок, 13 лютого 2023 року, Нова пошта відзначатиме День народження. Компанії виповнюється 22 роки. Тому ми даруємо усім клієнтам знижку на відправку або отримання посилок через поштомати протягом 13, 14, 15 лютого.

Вартість відправки чи отримання буде коштувати всього 22 грн.Знижено тариф саме на доставку посилок. Відправка документів через поштомат буде за звичайною ціною - 45 гривень.Кожен клієнт може протягом трьох днів відправити і отримати через поштомат необмежену кількість посилок.Нагадуємо, що у поштомат можна відправити будь-які речі до 20 кг. А для бізнес-клієнтів до зниженого тарифу також додаються особисті знижки.Сплатити за користування поштоматом може як отримувач, так і відправник – через мобільний додаток, через трекінг на сайті або у відділенні. Нагадуємо, що 13 780 поштоматів Нової пошти працюють по всій країні, і це найбільша мережа в Україні.