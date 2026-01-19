Бундесвер розпочав розсилку листів щодо обліку для військової служби

19 января 2026, 9:45

Із 1 січня 2026 року в Німеччині почав діяти оновлений закон про військову службу.

У межах цього закону Бундесвер уже надіслав перші повідомлення хлопцям 2008 року народження, яким у 2026 році виповнюється 18 років.

Кого це наразі стосується?

Листи отримують виключно особи, народжені у 2008 році.

Чоловіки зобов’язані заповнити онлайн-форму протягом 30 днів.

Жінки можуть подати анкету за власним бажанням.



Що містить лист?

QR-код для переходу до електронної анкети.

Інформаційну брошуру з правовими роз’ясненнями.



В анкеті потрібно вказати особисту інформацію, дані про освіту та сімейний стан, фізичний стан, а також зазначити, чи є інтерес до добровільної служби.



Військова служба залишається добровільною, при цьому пропонуються конкурентні умови — стартова оплата становить від 2 600 євро брутто.



Особи, які перебувають у Німеччині на підставі §24 Aufenthaltsgesetz і не мають громадянства ФРН, не підпадають під дію цього закону. На даний момент він поширюється лише на громадян Німеччини.