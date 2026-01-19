Бундесвер розпочав розсилку листів щодо обліку для військової служби

Із 1 січня 2026 року в Німеччині почав діяти оновлений закон про військову службу.
У межах цього закону Бундесвер уже надіслав перші повідомлення хлопцям 2008 року народження, яким у 2026 році виповнюється 18 років.
Кого це наразі стосується?
Листи отримують виключно особи, народжені у 2008 році.
Чоловіки зобов’язані заповнити онлайн-форму протягом 30 днів.
Жінки можуть подати анкету за власним бажанням.
Що містить лист?
QR-код для переходу до електронної анкети.
Інформаційну брошуру з правовими роз’ясненнями.
В анкеті потрібно вказати особисту інформацію, дані про освіту та сімейний стан, фізичний стан, а також зазначити, чи є інтерес до добровільної служби.
Військова служба залишається добровільною, при цьому пропонуються конкурентні умови — стартова оплата становить від 2 600 євро брутто.
Особи, які перебувають у Німеччині на підставі §24 Aufenthaltsgesetz і не мають громадянства ФРН, не підпадають під дію цього закону. На даний момент він поширюється лише на громадян Німеччини.