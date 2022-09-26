26 сентября 2022, 11:15

Укрпошта випустила марку, присвячену 300-річчю дня народження Григорія Сковороди

Кошти з продажу цього випуску марок Укрпошта передасть на оновлення музею Сковороди, який постраждав від російських обстрілів.


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