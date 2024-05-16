Укрпошта представила марки зі зразками харківської та кримськотатарської вишивки

16 мая 2024, 13:45

Вишиванка є символом сили, нескореності, національної гідності та ідентичності українців. Саме в День вишиванки, 16 травня Укрпошта офіційно вводить в обіг дві нові поштові марки: із зображенням вишивки Харківської області із серії “Українська вишивка – код нації", розпочатої у 2018 р., та із зразком кримськотатарської вишивки АР Крим.

“У будь-якому куточку світу, вдягаючи вишиванку, ми ідентифікуємо себе українцями. А для всього світу зараз українці - це приклад сміливості та гідності. Зразки вишивки, зображені на марках, які Укрпошта презентує сьогодні, не є випадковими. Після початку російської агресії в Криму та на сході України, вишиванка стала також уособленням нескореності й спротиву. І саме тому на нових марках ви бачите зразки кримськотатарської вишивки та вишивки Харківщини. Зараз, коли ворог підступно обстрілює Харків, коли вже понад десять років окупований Крим, ми хочемо нагадати світові про те, що українці борються за свою землю, за свій народ та культуру,” - коментує Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.



Автономна Республіка Крим на поштовому випуску “Кримськотатарська вишивка – код народу. Автономна Республіка Крим" представлена жіночою головною шаллю «марама», середини ХІХ ст., яка виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq (кримськотатарською «к’аснак») із використанням металізованих (золотих) і шовкових ниток по домотканому полотну. Орнаментика, колірні поєднання, технологічні прийоми відповідають принципам національного декоративно-прикладного мистецтва, що склалися з давніх часів.



“Системна діяльність Укрпошти та митців щодо популяризації українських та кримськотатарських символів незламності, свободи та єдності є вкрай своєчасною та гідною відсіччю спробам російських варварів знищити українську та кримськотатарську ідентичність", - коментує Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу.



За ескізи марок було використано зразки стародавніх вишиванок, наданих Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва. Харківщина представлена фрагментом вишивки жіночої сорочки ХІХ ст., на рукавах якої мальовниче зображення півників – символу сонця, світла, пробудження життя.



“Шанованим птахом в українців здавна є півень – символ сонця та вогню, вісник ранньої зорі, опікун господарства. Своїм голосінням, він немов пробуджує з нічного сну небесне світило та віщує світанок. За народними повір'я, крик півня відганяє та відлякує усе зле і лихе. Зображення півня на жіночій сорочці з Харківщини грає роль оберега для жінки, як і вишитий декор на одязі взагалі несе навантаження естетичне і ритуальне.



Крім того – крик півня – це знак перемоги світла над темрявою, що набуває виняткового значення у наш час”, - розповіла Людмила Строкова, директора Національного музею українського народного декоративного мистецтва.

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