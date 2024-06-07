Укрпошта випустить поштову марку на підтримку національної збірної з футболу

7 июня 2024, 13:15

«Україно, вперед!» - саме таку назву має нова марка від Укрпошти, яку національний поштовий оператор презентує 13 червня 2024 року.

В такий спосіб Укрпошта вирішила підтримати національну збірну з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині в фінальному турнірі Євро-2024.

Напевно, кожен українець пам’ятає, як 12 років тому Україна та Польща приймали найбільше футбольне змагання – Євро-2012. Найбільші стадіони країни у Донецьку, Львові, Харкові та Києві приймали легендарних футболістів, а місця на трибунах з неймовірною швидкістю заповнювалися футбольними фанами з усіх куточків світу. Футбольна ейфорія захопила навіть тих, хто був байдужим до цього виду спорту, та змусила несамовито вболівати за українську збірну. Укрпошта не тільки доєдналась до лав футбольних вболівальників і випустила серію поштових марок з офіційною символікою чемпіонату, а й стала офіційним ліцензіатом УЄФА Євро-2012.Сьогодні, попри повномасштабну війну, Україна продовжує демонструвати високі спортивні результати. Національна збірна завоювала путівку до Євро-2024 серед найсильніших команд Європи, збірні U17 та U19 – на юнацьких Єврочемпіонатах, а на цьогорічних Олімпійських іграх у Франції відбудеться дебют олімпійської збірної з футболу.13 червня Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Україно, вперед!», випуск якої здійснено за підтримки Української асоціації футболу. Погашення штемпелем «Перший день. Україно, вперед!» проходитиме в Києві на головпоштамті (вул. Хрещатик, 22), спецпогашення - у всіх регіонах України. Поштова марка «Україно, вперед!» з круглою перфорацією, що містить зображення футбольного м’яча з логотипом Української асоціації футболу , надрукована на самоклеючому папері у форматі буклету. Футбольний м’яч символізує не тільки віру у перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на іншому полі – полі бою.Тираж марки – 560 000 примірників. Номінал марки – U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент – 15,00 грн). Кількість марок в аркуші – 8. Тираж конверта «Перший день» – 30 000 примірників, карток – 30 000 примірників. Ціна маркового аркуша 120,00 грн. Художник марки, конвертів, карток та штемпеля «Перший день» – Антон Хрупін, автор відомого воєнного випуску “Вільні. Незламні. Непереможні”.13 червня продукцію випуску «Україно, вперед!» можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті. Власники філабонементів посилання на оплату нового поштового випуску отримають впродовж 7 червня.