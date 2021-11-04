Українська поштова марка стала призером міжнародного конкурсу Nexofil Award 2021

4 ноября 2021, 9:15

Українська поштова марка «Софія Караффа-Корбут. Лукаш і Мавка (Лісова пісня)» виборола бронзу у міжнародному конкурсі Nexofil Award 2021 (Мадрид, Іспанія) у категорії «Краща марка світу за технологією змішаного друку».

На марці, окрім звичайних фарб, також присутня бронзова паста, що додає образу Лесі витонченості і загадковості. Такий друк ще використовують для виготовлення грошових знаків і бланків цінних паперів, а також друк репродукцій картин.

Укрпошта презентувала марки із ілюстраціями Софії Караффи-Корбут 2020 року, в рамках відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Конкурс Nexofil Award визначає найкращі поштові випуски в 11-ти категоріях. До складу міжнародного журі конкурсу входять президенти філателістичних федерацій та академій з різних країн світу. Цього року на конкурс було подано більше сотні заявок.



Філателістична продукція національного поштового оператора неодноразово ставала переможцем та призером професійних міжнародних конкурсів. Нагадаємо, минулого року у цьому ж конкурсі марка «Слава Україні!» здобула золото за найоригінальніший формат у світі (форма карти України), а марка «Сорочка (фрагмент). Чернігівська область» - срібло у категорії «Найкраща марка світу за технологією офсетного друку».



У 2019 році марковий аркуш «Комахи України» (введений в обіг 2018 р.) авторства Олександра і Сергія Харуків здобув відразу три нагороди: — Nexofil Award (Іспанія), Grand Prix WIPA (Австрія) та Asiago (Італія), а поштові марки за програмою Europa на тему «Національні птахи» — «Лелека білий» та «Соловейко східний» (введені в обіг 2019 р.), виконані Наталією Кохаль, здобули перше місце у конкурсі «Найкраща марка Європи — вибір колекціонера 2019». Цього року украінська поштова марка «Крик Карпат» здобула бронзу у конкурсі POST EUROP на Кращу поштову марку Європи 2021 року.

Загалом за 30 років незалежності Укрпоштою введено в обіг біля 2000 сюжетів поштових марок.