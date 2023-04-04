Укрпошта повністю відновила поштову інфраструктуру в Бородянці

4 апреля 2023, 9:45

Укрпошта відновила роботу місцевого сортувального об’єкту в Бородянці, в будівлю якого рік тому поцілила і зруйнувала російська ракета.

В місті також за новою адресою поновило роботу відділення 07801. Таким чином поштова інфраструктура Бородянського району повністю відновлена і може в повній мірі обслуговувати Бородянський, Іванківський, Макарівський та Поліський райони.



Відновлення поштової інфраструктури району загалом обійшлося поштовому оператору в понад 700 тис. грн. без витрат на будівництво приміщення поштового відділення, які були покриті за рахунок міського бюджету.



До відновлення поштової інфраструктури долучилися також волонтери: 100 людей за підтримки фонду РАЙОН #1 розбирали завали і прибирали приміщення сортувального об’єкту після окупантів. Загалом було вивезено 4 тонни сміття, та демонтовано всі аварійні конструкції, що дало змогу законсервувати приміщення і зберегти його від ще більшої руйнації.



Станом на квітень в Бородянському районі працює 37 стаціонарних та 16 пересувних відділень поштового зв’язку, що надають поштові, логістичні та банківські послуги для мешканців 211 населених пунктів.



Нагадаємо, 28 лютого 2022 р. у приміщенні будівлі, де розташовувалось відділення поштового зв'язку 07801 та сортувальний об’єкт, через влучання ворожої ракети виникла пожежа. Займання сталося в лівій частині будівлі, внаслідок чого вщент вигоріло відділення. Приміщення для сортування пошти постраждало менше, але працювати в ньому стало неможливо.



На горищі будівлі якийсь час сиділи російські снайпери, в металевому кіоску, який стояв у внутрішньому дворі і слугував приміщенням для охорони, військові рф облаштували щось типу бані. Відкриті гаражі, пошкоджені машини ПВПЗ, розграбовані приміщення (техніка зникла, посилки клієнтів розпотрошені – в такому стані лишили по собі приміщення пошти окупанти.