Укрпошта відновила роботу у звільненій Снігурівці Миколаївської області

17 ноября 2022, 11:45

Укрпошта стала першою компанією, яка відновила роботу у деокупованій Снігурівці Миколаївської області.

Після 8 місяців окупації приміщення двох стаціонарних відділень, на жаль, непридатні для роботи – замість них послуги поштового зв’язку містянам будуть надавати екіпажі двох пересувних відділень Укрпошти. Автівки Укрпошти тричі на тиждень будуть приїжджати в Снігурівку з Миколаєва і привозити пенсії, фінансову допомогу, товари першої необхідності та згодом посилки.

В перші дні роботи Укрпошта виплатила майже 300 тис грн пенсій місцевим жителям та продала товарів на понад 25 тис грн. Також планується виплата разових фінансових допомог від Червоного хреста та МОМ.

Попри те, що у Снігурівці немає світла та зв’язку, пересувні відділення Укрпошти все-таки можуть надавати еквайрингові послуги – тобто клієнти можуть отримати перекази на свої карткові рахунки та одразу зняти готівку з карток.

Снігурівка – перший деокупований населений пункт Миколаївщини, де Укрпошта відновила роботу. Найближчим часом планується відновлення роботи 9 пересувних та 8 стаціонарних відділень поштового зв’язку, які будуть обслуговувати 80 звільнених сіл та містечок Миколаївщини.