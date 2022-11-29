Укрпошта розпочала роботу в Дар'ївці Херсонського району

29 ноября 2022, 15:45

З 29 листопада Укрпошта відновлює роботу ще в одному населеному пункті поблизу Херсону - селі Дар'ївка.

Це вже 10 стаціонарне відділення в Херсонському районі, що відновило роботу в листопаді.

"Попри складну ситуацію в регіоні Укрпошта продовжує відновлювати роботу в Херсонському районі, бо ми знаємо, як на нас чекають люди, які з весни були в окупації. Дякую військовим, місцевій владі та команді Укрпошти - всі ми зараз робимо дуже складну, відповідальну, подекуди небезпечну але таку важливу роботу. Завдяки спільним зусиллям Укрпошта знову на українській Херсонщині" - прокоментувала Тетяна Морозова, директорка Херсонської дирекції Укрпошти



В Дар'ївці до війни проживало 2,6 тис мешканців, з яких зараз залишилося половина. Сьогодні для них Укрпошта нарешті, після зачистки та дозволу місцевої влади, привезе продукти та товари першої необхідності. Також пенсіонери зможуть отримати пенсійні виплати.



А вже з 1 грудня відділення буде надавати повний перелік послуг - в ньому можна буде відправити або отримати посилку, купити періодику, отримати грошові перекази. Також планується видача місцевим мешканцям фінансової допомоги від Червоного Хреста та МОМ.



Станом на кінець листопада Укрпошта надає послуги у 83 населених пунктах Херсонської області.

