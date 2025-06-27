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27 июня 2025, 12:15

УкрПошта запускає нову марку: "Мелітополь — це Україна!"

Тираж — 900 тисяч. На зображенні — мелітопольська черешня  та легендарний єнот з херсонського зоопарку. Символи спротиву, витримки й незламності.


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