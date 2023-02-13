У День безпечного Інтернету нагадаємо про базові правила кібергігієни

13 февраля 2023, 11:15

Для захисту інтернет-акаунтів використовуй складні паролі, які містять літери верхнього та нижнього регістру, цифри та символи.

Не встановлюй однаковий пароль для декількох акаунтів. Налаштуй двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Тоді для входу до акаунту, крім логіну та паролю, потрібно ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток.Не переходь за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Фішинг використовують зловмисники для отримання цінних даних, зокрема даних банківських карток. Уважно переглядай URL-адресу потрібного сайту, будь-яка неточність може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі. Ніколи не вводь конфіденційні дані на підозрілих сайтах.Подбай про захист фінансового номера. Заборони віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейди на контрактне обслуговування.Завантажуй програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуй антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюй операційну систему.Роби резервні копії, аби не втратити важливі відомості.