Sony Alpha 9 III — перша повнокадрова камера з глобальною системою затвора

20 мая 2024, 10:15

Sony оголосила про старт продажів нової камери Alpha 9 III, яка оснащена першим у світі повнокадровим датчиком зображення із глобальним затвором.

Датчик поєднується з вдосконаленою системою автофокусування, механізмом обробки зображень BIONZ XR® та має можливість синхронізації спалаху на всіх швидкостях зйомки, завдяки чому Alpha 9 III дозволяє робити серійну ЗЙОМКУ зі швидкістю до 120 кадрів на секунду без спотворень і затемнень.



Камера Alpha 9 III оснащена нещодавно розробленим першим у світі повнокадровим датчиком зображення CMOS із глобальним затвором та 24,6 ефективними мегапікселями, а також вбудованою пам'яттю. Датчик експонує та зчитує всі пікселі одночасно, на відміну від датчика рухомого затвора, який записує зображення послідовно від верхнього ряду пікселів до нижнього.

Alpha 9 III постачається з фазовим автофокусуванням з високою щільністю фокальної площини — площина утворена всіма фокусами оптичної системи. Для розпізнавання широкого спектра об'єктів з високою точністю камера має спеціальний блок обробки даних зі штучним інтелектом, який використовує функцію розпізнавання АФ у реальному часі. Поєднання високошвидкісної зйомки до 120 кадрів за секунду з високоточним розпізнаванням об'єктів дає змогу легко фотографувати сцени та моменти, які неможливо побачити неозброєним оком. Також Alpha 9 III оснащена оптичною 5-осьовою стабілізацією зображення на 8,0 ступенів, що забезпечує високоякісний рендеринг зображень.

Витримка камери може досягати швидкості 1/80 000 секунди (1/16 000 секунди під час безперервної зйомки), перевершуючи звичайні механічні датчики зображення затвора, що дозволяє знімати з високою швидкістю. Якщо під'єднати сумісний спалах Sony, наприклад HVL-F60RM2 або HVL-F46RM, його можна синхронізувати та робити знімки з будь-якою витримкою затвора до 1/80 000 секунд. Крім того, під час зйомки під світлодіодним освітленням функція високочастотного мерехтіння дозволяє автоматично налаштовувати швидкість затвора відповідно до частоти мерехтіння на екрані.

Alpha 9 III має режими затримки спуску, що дозволяє користувачеві визначати пріоритет затримки спуску або відображення у видошукачі чи моніторі. Нещодавно розроблена функція Pre-Capture дозволяє камері безперервно записувати до однієї секунди до спуску затвора, завдяки чому можна легко зафіксувати моменти, які можуть бути пропущені. Функція Continuous Shooting Speed Boostx дозволяє змінити встановлену в будь-який час користувачем швидкість на більш ефективну. Підвищена витривалість серії гарантує надійну фіксацію важливих моментів завдяки великому обсягу буферної пам'яті та загальній швидкості роботи системи, що дає змогу зробити приблизно 390 зображень у форматі Fine JPEG за одну безперервну серію зі швидкістю 30 кадрів за секунду.

На додаток до попередніх розмірів S, M та L Alpha 9 III має розширені зони фокусування від XS до XL. Для швидкого початку роботи камера оснащена функцією попереднього фокусування та зуму, завдяки чому зберігаються попередньо встановлені налаштування. До існуючого розміру рамки балансу білого, користувач тепер може вибирати інші формати та більш точно налаштувати баланс білого після компонування зображення.

Зокрема нова Alpha 9 III оснащена оновленими функціями новітніх алгоритмів автофокусування для досягнення високої точності фокуса аж до EV-5 в режимі AF-S (еквівалент ISO 100, об'єктив F2.0), відстеженням автофокусування для безперервної зйомки з витримкою F22 та функцією композитної зйомки у форматі RAW, яка дає можливість об'єднати кілька послідовних зображень у високоякісний композит.



Глобальний датчик затвора забезпечує виразність зображення як для відео, так і для фотографій. Наприклад, користувачі можуть з легкістю знімати зображення пейзажу з транспортного засобу, що швидко рухається, або самих об’єктів, що швидко рухаються.

Ця камера є першою в серії Alpha, яка може записувати відео 4K 120p із високою частотою кадрів без кадрування, що дозволяє користувачеві знімати під потрібним кутом огляду. Також можна знімати відео високої роздільної здатності 4K 60p з передискретизацією 6K.

Камера Alpha 9 III мє унікальну функцію S-Cinetone, яка дозволяє створювати кінематографічний ефект без постобробки. S-Cinetone було створено в результаті розробки кінокамери VENICE що робить відтінки людської шкіри та об'єктів зйомки більш виразними.

Alpha 9 III має найсучасніші характеристики відео, включаючи багату градацію та S-Log3, а в режимі зйомки Log вона може відображати улюблені імпортовані користувачем LUT (таблиця пошуку). Alpha 9 III сумісна з мобільним додатком "Monitor & Control" для творців відео.



Компанія Sony прислухалася до думок професійних фотографів, тому удосконалила камеру, зробивши її зручною та надійною. Форма рукоятки покращена та ергономічно спроєктована таким чином, щоб її можна було легко тримати в долоні.

Вертикальна рукоятка VG-C5 (продається окремо) забезпечує таку саму функціональність і універсальність, як і під час горизонтальної зйомки, користувач може комфортно працювати навіть протягом тривалого часу. Рукоятка та область кнопки спуску затвора мають той самий дизайн, що й основний корпус, що дозволяє знімати зображення без відчуття дискомфорту.

Alpha 9 III оснащена 4-осьовим багатокутним РК-монітором, яким можна керувати дотиком. Електронний видошукач використовує 9,44 мільйона точок Quad XGA OLED і забезпечує високу видимість з такою ж яскравістю, як Alpha 7R V. Крім того, на передній панелі камери розміщена спеціальна кнопка, завдяки якій можна змінювати швидкість серійної зйомки, — Continuous Shooting Speed Boost.



Alpha 9 III має нові функції, включаючи фільтр відтворення зображень, що дозволяє користувачу ефективно відбирати багато картинок за допомогою швидкої серійної зйомки, і меню функцій відтворення, яке можна використовувати під час перегляду зображень.

Меню функцій відтворення можна призначити заздалегідь, щоб користувач міг виконувати захист файлів та їх передачу на смартфон під час перегляду зображень. Фотограф може вибирати зображення за допомогою фільтра відтворення та відкривати їх з меню функцій, що дозволяє швидко отримувати необхідні файли. Камера має спеціальний мікрофон для голосових нотаток на задній панелі та вбудований мікрофон на передній, що забезпечує чіткий запис звуку навіть у гучному середовищі. Записані аудіодані можна передавати через FTP разом із зображеннями.

Alpha 9 III може передавати дані вдвічі швидше, ніж її попередниця Alpha 9 II завдяки зв’язку на частоті 5 ГГц. Камера дозволяє записувати фотографії та відео на носії пам’яті різними способами та містить два слоти, які підтримують карти CFexpress типу A, а також карти SD UHS-I та UHS-II.

Камера сумісна з професійним мобільним додатком Transfer & Tagging, який прискорює робочий процес передачі зображень, і додатком Remote Camera Tool, який дозволяє віддалено знімати з ПК за допомогою дротової локальної мережі.

Крім того, планується, що Alpha 9 III підтримуватиме такі функціональні вдосконалення, як робота з FTP, релейне відтворення та підтримка формату C2PA через оновлення програмного забезпечення камери.



Sony Alpha 9 III буде доступна в Україні за орієнтовною ціною 284 999 гривень, зокрема в офіційному магазині Sony Centre.