Нові камери Sony серії Alpha 7C зі змінними об’єктивами - вже в Україні

18 декабря 2023, 14:15

Компанія Sony розширила лінійку камер з повнокадровими матрицями Alpha 7C новими моделями зі змінними об’єктивами - Alpha 7C II та Alpha 7CR, що оснащені блоком штучного інтелекту (ШІ) та процесорами BIONZ XR.

Нові камери підтримують високоякісний запис відео 4K з частотою до 60 кадрів/с та технологію Sony S-Cinetone і забезпечують ефект кінематографічного відео. Крім того, камери мають активну стабілізацію зображення, автоматичне кадрування на основі ШІ та підтримку цифрового аудіоінтерфейсу.



Основні характеристики Alpha 7C II

● Камера Alpha 7C II оснащена повнокадровим датчиком Exmor R® CMOS із заднім підсвічуванням із приблизно 33,0 ефективними мегапікселями та найновішим механізмом обробки зображень BIONZ XR® для досягнення високої продуктивності зображення. Для зйомки нерухомих зображень або відео користувачі можуть легко насолоджуватися високоякісним захопленням зображень у широкому діапазоні сцен, таких як подорожі та щоденні знімки.● У порівнянні з Alpha 7 IV, розміри якої становлять приблизно 13 см x 9,6 см x 8,1 см і важить близько 698 грамів, камера Alpha 7C II на 22% легша і на 45% менша в об’ємі.● Стандартний діапазон чутливості ISO від 100 до 51200 як для фотографій, так і для відео (розширено ISO від 50 до 204800 для фотознімків), що забезпечує високу чутливість та безшумну зйомку.Основні характеристики Alpha 7CR



● Камера оснащена повнокадровим сенсором Exmor R® CMOS із заднім підсвічуванням з приблизно 61,0 ефективним мегапікселем і найновішим механізмом обробки зображень BIONZ XR® для отримання картинки з високо роздільною здатністю та чіткістю. Камера призначена для щоденних знімків та легко реалізує високоякісне захоплення зображень у широкому спектрі налаштувань, таких як портрети, зйомка дикої природи та пейзажів.

● Порівняно з Alpha 7R V, яка має приблизно 13 см x 9,9 см x 8 см і важить близько 725 грамів, камера Alpha 7CR приблизно на 29% легша і на 53% менша в об’ємі.

● Стандартна чутливість ISO коливається від 100 до 32 000 як для фотографій, так і для відео (розширено ISO від 50 до 102 400 для фотографій).

● На додаток до оптичної 5-осьової вбудованої стабілізації зображення зі швидкістю 7,0 кроків на піксель, навіть невелике розмиття виявляється та автоматично коригується на рівні 1 пікселя.

● Камеру Alpha 7CR оснащено функцією мультизйомки Pixel Shift Multi Shooting, яка робить кілька зображень і синтезує їх на ПК для створення картики з високою роздільною здатністю.

● У поєднанні з подовжувачем GP-X2, що входить до комплекту Alpha 7CR, можна вести комфортну зйомку навіть протягом тривалого періоду або використання телеоб’єктива.



Загальні характеристики Alpha 7C II та Alpha 7CR

Компактний розмір і висока мобільність

Обидві моделі камер зручні в управлінні та легко транспортуються. У поєднанні з улюбленим об’єктивом із великої серії E-mount від Sony, що налічує понад 70 варіантів, можна насолоджуватися унікальними фото і відео зображеннями.



Камери оснащено тим самим блоком обробки ШІ, що й Alpha 7R V, який розпізнає об’єкти з високою точністю за допомогою АФ у реальному часі. Наприклад, під час фотографування людини, навіть якщо вона приймає складну позу або її обличчя приховано, технологія оцінки пози може бути використана для захоплення та відстеження об’єкта з високою точністю. На додаток камери Alpha 7C II та Alpha 7CR тепер можуть розпізнавати птахів, комах, автомобілі, потяги та літаки.



Alpha 7C II та Alpha 7CR конденсують відеодані високої роздільної здатності та детальні відеодані, еквівалентні 7K і 6K відповідно, і можуть виводити відео високої якості 4K. Обидві моделі обладнано гама-кривою S-Log3 для понад 14 рівнів експозиції. Крім того, доступні налаштування колірної гами S-Gamut3 й S-Gamut3.Cine для подальшої обробки, а власні таблиці значень можна застосовувати для попереднього перегляду обробленого відеоматеріалу.

Крім того, у режимі журнальної зйомки, LUT, імпортований користувачем, може відображатися на моніторі камери, дозволяючи користувачеві проводити зйомку під час перевірки матеріалу для постпродакшн. Крім того, камери Alpha 7C II та Alpha 7CR оснащені унікальною функцією S-Cinetone™ від Sony, яка може створювати кінематографічний вигляд прямо з девайсу без додаткової обробки. Заснований на технології Sony Cinema Line, S-Cinetone забезпечує природні середні тони, необхідні для здорового кольору шкіри для забезпечення кінематографічної якості. Він також має функцію Creative Look, яка дозволяє легко змінювати зовнішній вигляд відео та фотографій.

Обидві камери Alpha 7C II та Alpha 7CR оснащені сенсорним РК-монітором зі змінним кутом нахилу, а також мають інтуїтивно зрозуміле управління з найновішим сенсорним меню для більш комфортної зйомки. Камери оснащені 5-осьовою оптичною стабілізацією зображення зі швидкістю 7,0 кроків на піку для підтримки стабільної роботи камери.

Що стосується підключення, Alpha 7C II та Alpha 7CR сумісні з додатком для смартфонів Creators' App, який легко завантажує відео та фотографії у хмарний сервіс, що дозволяє дистанційно керувати девайсом та передавати зображення з камери на мобільні пристрої.



За останні 11 років Sony замінила приблизно 395 тон первинного пластику на перероблений у цифрових фото та відео камерах. Для виготовлення корпусу камер використовуються перероблені матеріали, зокрема SORPLAS, що зменшує вплив на навколишнє середовище без шкоди для функціональності.



Sony Alpha 7C II буде доступна в Україні за орієнтовною ціною 104 999 гривень, зокрема в офіційному магазині Sony Centre.