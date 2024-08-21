Sony почала продажі об’єктива FE 24-50mm F2.8 G

21 августа 2024, 10:45

Компанія Sony оголосила старт продажів об’єктива зі стандартною фокусною відстанню FE 24-50mm F2.8 G (SEL2450G), який сумісний із камерами Sony серії α (Alpha).

Це 72-га модель у лінійці повнокадрових об’єктивів з байонетом E-mount. Новинка забезпечує високу роздільну здатність у компактній та легкій конструкції, яка є характерною особливістю об’єктивів Sony серії G. Завдяки постійній діафрагмі F2.8 об’єктив створює боке та забезпечує гнучкість для творчості у всьому діапазоні зуму. Універсальний діапазон фокусних відстаней від 24 до 50 мм у поєднанні з компактним формфактором дає змогу знімати безліч сюжетів, зокрема портрети, повсякденні знімки, пейзажі та відео.

Об'єктив FE 24-50mm F2.8 G має компактну конструкцію з діаметром фільтра 67 мм, максимальним діаметром 74,8 мм, довжиною 92,3 мм і вагою близько 440 г. Попри свій компактний розмір, об’єктив забезпечує високу якість зображення на всіх фокусних відстанях. Це стало можливим завдяки використанню чотирьох асферичних лінз і двох елементів зі скла з наднизькою дисперсією (Extra Low Dispersion). Удосконалені елементи ефективно мінімізують хроматичні аберації, забезпечуючи високу роздільну здатність, яка залишається незмінною від центру до кутів кадру.

Кругова діафрагма FE 24-50mm F2.8 G із 11-ма пелюстками та добре контрольована сферична аберація створюють красиве, плавне боке, відоме завдяки серії об’єктивів G. Ретельна оптична оптимізація дозволила досягти високої якості зйомки крупного плану на всіх фокусних відстанях. Мінімальна відстань зйомки становить 0,19м (АФ) на широкому кінці діапазону для великих планів, а максимальне збільшення — 0,30х (АФ) для детальної зйомки.



Об’єктив FE 24-50mm F2.8 G оснащено двома лінійними приводами для швидкого, точного та тихого фокусування на будь-якому об’єкті. Він також підтримує високошвидкісну серійну зйомку з автоматичним відстеженням фокусу та експозиції зі швидкістю до 120 кадрів/с — функцію, яка підтримує найновіша повнокадрова бездзеркальна камера Sony Alpha 9 III.

Можливості автофокусування об’єктива FE 24-50mm F2.8 G роблять його відмінним пристроєм для відеозйомки, особливо з високою частотою кадрів, наприклад, у форматі 4K із частотою кадрів 120p або FHD із частотою кадрів 240p. Модель підтримує функцію стабілізації зображення в активному режимі (Active Mode Image Stabilization) для швидкої зйомки та сумісна з функцією компенсації дихання при фокусуванні, яка використовується в деяких фотокамерах Sony Alpha. Крім того, функція Linear Response MF забезпечує інтуїтивно зрозуміле та точне ручне налаштування фокусу, що є дуже корисним для зйомки фільмів.

Об'єктив FE 24-50mm F2.8 G оснащено інтуїтивно зрозумілими елементами керування, розробленими для забезпечення максимальної зручності використання. Ці елементи включають настроювану кнопку утримання фокусу, кільце діафрагми, перемикач увімкнення/вимкнення клацання діафрагми та перемикач режиму фокусування.

Крім того, передній елемент об’єктива має фторвмісне покриття, яке ефективно відштовхує і легко усуває відбитки пальців, пил, воду, масло та інші забруднення. Пило- й водостійка конструкція об’єктива робить його надійним рішення для використання в складних умовах.



Новий об’єктив FE 24-50mm F2.8 G доступний за орієнтовною ціною 61 499 грн.