Sony объявила о запуске объектива 12-24мм G Master с самым широкоугольным зумом

15 июля 2020, 11:45

Компания Sony расширяет линейку полнокадровых объективов и представляет новинку FE 12-24мм F2.8 GM (модель SEL1224GM) с очень большой светосилой и ультраширокоугольным зумом.

Этот компактный и универсальный объектив подходит как для съемки пейзажей, звездного неба и архитектуры, так и активных видов спорта, обеспечивая при этом дополнительную мобильность, если автор пожелает снимать «на ультраширокий угол». Являясь частью флагманской серии объективов Sony G Master, эта модель обеспечивает хорошее качество изображения при ультрашироком угле обзора до 12 мм с постоянной светосилой F2.8, а также изысканный эффект боке.



С появлением FE 12-24мм F2.8 GM в линейке объективов Sony серии G Master с диафрагмой F2.8 стали доступны объективы в диапазоне от 12 мм до 200 мм, включая самый широкоугольный в мире зум-объектив со светосилой F2.8. При таком фокусном расстоянии можно подчеркнуть масштабы, а также создать впечатление динамики и перспективы, которые расширяют рамки восприятия и открывают горизонты для новых творческих возможностей.



Модель FE 12-24мм F2.8 GM создана с применением огромного числа инноваций, обеспечивающих качественное изображение по всей диагонали кадра во всем диапазоне фокусных расстояний. Он оснащен тремя точными асферическими XA-элементами (eXtreme Aspherical), включая самый большой XA-элемент, когда-либо сделанный для объективов α™ (Alpha™). Эти XA-элементы с добавлением еще одного асферического элемента эффективно подавляют астигматизм, кому и кривизну поля по краям изображения. Кроме того, три стеклянных ED-элемента (Extra-low Dispersion – сверхнизкая дисперсия) и два стеклянных Super ED-элемента эффективно подавляют хроматические аберрации и обеспечивают четкость изображения по всему полю зрения, сводя к минимуму цветовую окантовку.



Механизм плавающего фокуса (floating focus) разделяет фокусную группу объектива на две независимо-управляемые системы. Технология чрезвычайно эффективна для обеспечения отличных характеристик при съемках крупным планом и сохранения максимальной резкости на любом расстоянии, поскольку группа фокусировки объектива разделена на две независимо-управляемые группы, что увеличивает скорость и эффективность автофокусировки. Кроме того, плавающий фокус обеспечивает постоянное минимальное расстояние фокусировки 0,28 м по всему зуму. Так как объектив имеет внутреннюю фокусировку, его величина остается постоянной, а центр тяжести изменяется незначительно, что обеспечивает оптимальную балансировку для поддержки рукой.



Фирменные эффекты боке объектива Sony серии G Master достигаются благодаря точной калибровке сферических аберраций как при проектировании, так и при производстве продукции. В то же время чрезвычайно высокая точность поверхности XA-элементов объектива подавляет эффект «лукового кольца» на изображении и в сочетании с 9-лепестковой циркулярной диафрагмой усиливает изысканное боке ровными формами в зоне дефокуса.



В FE 12-24мм F2.8 GM используются четыре оригинальных высокоскоростных, высоконадежных линейных XD-привода (экстремальная динамика) для совместимости со скоростными характеристиками существующих и будущих корпусов камер. С двумя приводами для каждой из фокусных групп объектива автофокусировка выполняется быстро и точно, а новые алгоритмы управления минимизируют отклик системы линейного XD-привода, обеспечивая при этом безупречную синхронизацию между двумя фокусными группами. Еще одним преимуществом является чрезвычайно низкий уровень шума при минимальной вибрации.



Впервые для современных объективов на объективе FE 12-24мм F2.8 GM использовано новое покрытие Nano AR Coating II, которое можно равномерно наносить на крупные линзы или сильно изогнутые поверхности элементов. Оно подавляет внутренние отражения, сводит к минимуму блики и ореолы для получения ясных, четких изображений, и, несмотря на широкий угол обзора объектива, Nano AR Coating II поддерживает сохранение высокой четкости и контрастности по всему изображению даже при недостаточном освещении.



Постоянная светосила F2.8 при любом фокусном расстоянии обеспечивает стабильность экспозиции при приближении. Это означает, что выдержка и чувствительность ISO могут быть неизменными во время съемки видео. Творческие возможности, предоставляемые при съемке видео с углом 12 мм и диафрагмой F2.8 в полнокадровом режиме, безграничны. При использовании на камере APS-C или с системой Super 35 широкий диапазон угол становится эквивалентным 18 мм, обеспечивая востребованный при видеосъемке диапазон.



При весе всего 847 граммов, FE 12-24мм F2.8 GM предлагает разнообразие функций для полного профессионального контроля над съемками. К ним относятся настраиваемая кнопка фиксации фокуса, переключатель режима фокусировки, кольца трансфокации и фокусировки, размещенные с учетом удобства работы с ними во время съемки. Линейный отклик кольца ручной фокусировки обеспечивает реакцию фокусировки на самые тонкие движения при ручной настройке, поэтому управление осуществляется мгновенно и точно. Объектив защищен от пыли и влаги, а передняя линза оснащена влагоотталкивающим фторкаучуковым покрытием, которое защищает от воды, масел и других загрязнений, в том числе облегчая очистку отпечатков рук и пальцев с поверхности объектива. Задний держатель позволяет устанавливать стандартные листовые ND-фильтры, корректоры цвета и другие фильтры для расширения выразительных возможностей. Поставляется с шаблоном для вырезания листовых фильтров.



Стоимость и дата старта продаж в Украине модели FE 12-24мм F2.8 GM будет объявлена позже.