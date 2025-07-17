Новий телеоб’єктив Sony FE 50-150mm F2 GM вже у продажу в Україні

17 июля 2025, 23:02

Новий телеоб’єктив Sony FE 50-150mm F2 GM доступний в Україні. Він ідеально підходить для зйомок весіль, портретів і спортивних заходів у приміщеннях.

Об’єктив охоплює фокусну відстань від 50 до 150 мм, має постійну світлосилу F2 та забезпечує високу чіткість зображення навіть у складних умовах освітлення. Це — нове поповнення у флагманській серії G Master, яка поєднує в собі виняткову роздільну здатність і кінематографічне боке.

Оптична конструкція FE 50-150mm F2 GM створена для максимальної якості зображення. Вона включає два надзвичайно асферичні елементи (XA), два елементи з наднизькою дисперсією (Super ED) та три ED-елементи. Завдяки цьому об’єктив ефективно зменшує аберації — оптичні спотворення, які можуть впливати на чіткість зображення або передавання кольору. У результаті — чисте, контрастне зображення по всьому діапазону зуму.

Мінімальна фокусна відстань 0,4 м у ширококутному режимі й збільшення 0,20 дозволяють робити детальні фото крупним планом.



Об’єктив має вдосконалену 11-пелюсткову круглу діафрагму, яка створює природне м’яке боке — фірмову ознаку лінійки G Master. Це особливо цінно під час портретної чи художньої зйомки, а також у відео. Запатентоване покриття Sony Nano AR Coating II рівномірно нанесене на всю поверхню об'єктива й значно зменшує ореоли та відблиски — навіть при контровому світлі.

FE 50-150mm F2 GM має довжину приблизно 200 мм і вагу 1 340 г, що робить його компактним рішенням для щоденної зйомки. Він підтримує внутрішній зум — під час масштабування об’єктив не змінює розмір, що важливо для стабільної зйомки зі штатива чи стабілізатора.



Модель оснащена чотирма лінійними приводами XD, які разом із оновленими алгоритмами автофокусування Sony забезпечують надзвичайно швидке, точне й безшумне фокусування. У парі з камерою Alpha 9 III об’єктив дозволяє вести безперервну серійну зйомку зі швидкістю до 120 кадрів на секунду з повним відстеженням автофокусу й експозиції. Це робить його ідеальним вибором для зйомки спорту, подій та динамічних сцен.



Об’єктив мінімізує тремтіння фокуса й підтримує функцію компенсації дихання фокуса Sony Breathing Compensation на сумісних камерах Детальна інформація про характеристики пристрою доступна на сайті Sony.серії Alpha. Ручне фокусування з лінійною реакцією дає інтуїтивний контроль, а внутрішній зум гарантує стабільність кадру під час зміни фокусної відстані. XD-приводи працюють надтихо, що особливо важливо під час запису відео зі звуком.



Корпус FE 50-150mm F2 GM стійкий до пилу та вологи, а фтористе покриття переднього елемента допомагає тримати об’єктив у чистоті навіть у складних умовах.

Телеоб’єктив FE 50-150mm F2 GM доступний у продажу з липня 2025 року в офіційних мережах магазинів електроніки та інтернет-магазинах в Україні за орієнтовною ціною 189 999 грн.