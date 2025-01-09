Sony оголосила про старт продажів ZV-E10 II та об'єктива E PZ 16-50mm F3.5-5.6

9 января 2025, 13:45

Sony оголосила старт продажів нової камери ZV-E10 II — другого покоління бездзеркальної камери ZV-E10 та компактного об'єктива зі змінною фокусною відстанню формату APS-C — E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II.



Оригінальна модель ZV-E10 є базовою камерою формату APS-C у серії камер Sony для створення контенту ZV, розробленою як простий, компактний та універсальний інструмент для користувачів будь-якого рівня. Нова ZV-E10 II зберігає всі функції, які оцінили творці в оригінальній моделі, а саме: Creative Looks, функція розфокусування фону й фліп-екран зі змінним кутом нахилу та додає до них ще більше можливостей й простоти у використанні.

Внутрішнє апаратне забезпечення ZV-E10 II було покращено завдяки оновленому 26-мегапіксельному CMOS-сенсору Exmor R і новітньому процесору обробки зображень BIONZ XR від Sony. Кілька додаткових оновлень цієї моделі включають покращений автофокус та можливості зйомки відео:

- Cinematic Vlog Setting;

- Новий користувацький інтерфейс (UI) у вертикальному форматі;

- Оновлений акумулятор великої ємності Z (NP-FZ100), що дозволяє вести безперервну відеозйомку до 195 хвилин на одному заряді;

- Покращені можливості підключення для зручної прямої трансляції та передачі даних;

Камера має компактний розмір і з легкістю поміщається в руці, а її вага приблизно 377 грамів.

ZV-E10 II має дві ключові функції, призначені для створення високоякісного контенту: Creative Looks і Cinematic Vlog Setting (налаштування кінематографічного відеоблогу). Під час зйомки як фотографій, так і відео користувачі можуть миттєво покращити якість своїх зображень, вибравши будь-який з десяти варіантів творчого вигляду: Стандартний (ST), Портрет (PT), Нейтральний (NT), Яскравий (VV), Яскравий 2 (VV2), Плівка (FL), Миттєвий (IN), М'яка клавіша (SH), Чорно-білий (BW) і Сепія (SE). Кожен із цих стилів можна додатково налаштувати за допомогою восьми різних параметрів, що дає змогу авторам налаштовувати свій контент залежно від своїх вподобань. Після налаштування користувачі можуть зберегти до шести власних стилів в камері для легкого доступу та повторного використання.

Зокрема функція Cinematic Vlog Setting автоматично налаштовує співвідношення сторін, частоту кадрів і швидкість переходу автофокусування до оптимальних параметрів для кінематографічної відеозйомки. Крім того, користувачі можуть покращити свій відзнятий матеріал, обравши один із п'яти Looks (Виглядів), наприклад, S-Cinetone, який покращує відтінки шкіри, та застосувати один із чотирьох Moods (Настроїd), які підкреслюють певні кольори, пропонуючи широкі можливості для максимального творчого самовираження.

Основні характеристики камери

● 759-точкове автофокусування з фазовою детекцією у фокальній площині та автофокусуванням по очах у реальному часі для відстеження людей/тварин/птахів;

● 26-мегапіксельний CMOS-датчик Exmor R із підсвічуванням на задній панелі пропонує ідеальне поєднання високої чутливості та низького рівня шуму з діапазоном ISO від 100 до 32000;

● Камера зі змінним об'єктивом APS-C сумісна з понад 70 об'єктивами Sony E-mount;

● Високошвидкісне зчитування, передискретизація 5,6K стискає величезну кількість інформації у форматі 4K зі швидкістю до 60p;

● Електронна стабілізація зображення Active Mode використовує високоточний гіроскоп і вдосконалений алгоритм для точного вимірювання та компенсації тремтіння камери, забезпечуючи високоефективну стабілізацію без шкоди для мобільності, навіть під час зйомки у форматі 4K;

● Батарея великої ємності NP-FZ100 дозволяє безперервно записувати відео до 195 хвилин на одній зарядці.

Додаткові функції для оптимізації створення контенту



● Розташування інформації про зйомку, що відображається на дисплеї, автоматично переключається відповідно до горизонтальної або вертикальної орієнтації, плавно підлаштовуючись під ваші потреби в будь-якій ситуації.

● Камера ZV-E10 II забезпечує зйомку зі швидкістю 120 кадр./с для сповільненого (до 5 разів) відтворення 24p у високоякісному форматі XAVC-S Full HD.

● Налаштування демонстрації продукту, яке забезпечує зручну зйомку відео оглядів продукту з плавним переходом фокуса від вашого обличчя до предмета, який підсвічується.

● Функція розмиття фону для регулювання глибини різкості та створення боке на задньому плані одним дотиком;

● Автоматична експозиція з пріоритетом обличчя миттєво розпізнає обличчя та налаштовує експозицію для оптимізації яскравості, навіть під час активної зйомки в умовах мінливого освітлення;

● З'єднання завдяки порту USB 3.2 Type-C® (SuperSpeed USB 5 Гбіт/с) дозволяє високошвидкісну дротову передачу на сумісний смартфон або ПК за допомогою програми Creators App для зручного постпродакшну та публікації в соціальних мережах;

● Послідовності сповільненої зйомки можна створювати в камері, а інтервал експозиції можна встановити від 1 секунди до 60 секунд;

● Вбудований 3-капсульний мікрофон з можливістю вибору спрямованості для зйомки чіткого та якісного звуку. Користувачі можуть вибрати режим "Авто" або "Фронтальна", "Тильна" чи "Всі напрямки" для спрямованості звуку залежно від умов зйомки та налаштувань сценарію запису;

● У комплекті з камерою поставляється вітрове скло для зменшення шуму під час зйомки у вітряну погоду;

● Функція Sony Screen Reader, яка читає вголос меню та екрани відтворення відео для полегшення роботи, а також функція меню "Збільшити екран";



E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II — це 75-й об'єктив Sony з байонетом E-mount, який ідеально підходить для нової ZV-E10 II завдяки компактному розміру та універсальному діапазону фокусних відстаней (еквівалентна фокусна відстань 35 мм для повнокадрового формату: 24-75 мм). Висока роздільна здатність досягається завдяки чотирьом асферичним елементам і одному елементу з наднизькою дисперсією (ED) в ефективній оптичній конструкції.

З мінімальною фокусною відстанню 0,25 м (ширококутний) 0,30 м і максимальним збільшенням 0,215x об'єктив пропонує універсальні можливості для зйомки крупним планом, щоб зафіксувати всі деталі. При вимкненому живленні фотокамери він втягується до загальної довжини приблизно 31,3 мм.

Завдяки мініатюрним розмірам і невеликій вазі приблизно 107 грамів — це портативний об'єктив, який можна використовувати для щоденної зйомки.

Плавний зум ідеальний для зйомки відео, а автофокусування доступне навіть під час зумування. Вбудована оптична стабілізація працює зі стабілізацією тіла, включаючи активний режим, щоб мінімізувати розмиття у відеороликах. Об'єктив E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II підтримує функцію компенсації дихання, яка мінімізує зміну кута огляду під час фокусування для отримання плавних і стабільних кадрів.



Детальна інформація про характеристики пристроїв доступна на сайті Sony.

Нова камера ZV-E10 II доступна за орієнтовною ціною 51 249 грн.

Об’єктив E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II доступний за орієнтовною ціною 15 799 грн.