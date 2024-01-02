Повнокадрова камера для Sony ZV-E1 вже у продажу в Україні

2 января 2024, 12:45

Нова повнокадрова камера для відеовлогів ZV-E1 від Sony вже в Україні.



Нова відеокамера зі змінним об’єктивом і високопродуктивним 35-міліметровим повнокадровим датчиком зображення створена для зйомки неперевершеного контенту та є камерою №1 у лінійці камер для влогів від Sony.



ZV-E1 оснащена повнокадровим сенсором CMOS Exmor R із заднім підсвічуванням та 12,1 ефективними мегапікселями, що забезпечують високу чутливість, низький рівень шуму та чудове боке.

Маючи у 8 разів більшу обчислювальну потужність, ніж попередні процесори Sony, новий механізм обробки зображень BIONZ XR™ помітно покращує продуктивність, передачу градацій, відтворення кольорів, низький рівень шуму тощо. Великі обсяги даних, які генерує датчик зображення, можна обробляти в режимі реального часу, навіть під час зйомки 4K (QFHD: 3840 x 2160) зі швидкістю 120 пікселів. Процесор BIONZ XR™ також значно покращує швидкість і точність автофокусування.



Високоякісне відео 4K (QFHD) можна записувати з повним зчитуванням пікселів у 10-бітному співвідношенні 4:2:2, без необхідності групування пікселів і з дуже високою швидкістю. Є можливість оновити роздільну здатність 4K 60p до 4K 120p через Creators' Cloud для надзвичайно плавного 5x (макс.) уповільненого зображення.



Завдяки 15+ стопам Latitude можна створювати природні зображення в широкому діапазоні освітлення. Стандартний діапазон ISO розширюється від 80 до 102400 як для фотографій, так і для відео. Розширений діапазон для фотографій становить від 40 до 409600, а для відео – від 80 до 409600.



ZV-E1 може створювати видатний контент за допомогою Cinematic Vlog Settings, інтуїтивно зрозумілого способу знімати сцени з кінематографічним ефектом художніх фільмів. Вибравши відповідну швидкість переходу Look, Moodx і AF, можна створювати матеріал, який ідеально відповідає сцені та творчому задуму. Кінематографічний ефект ще більше покращується завдяки частоті кадрів 24 кадри/с і широкоформатному співвідношенню сторін Cinemascope (2,35:1).



ZV-E1 оснащено унікальною функцією Sony S-Cinetone, яка може створювати кінематографічний вигляд прямо з камери без постобробки. Заснований на технології Cinema Line від Sony, S-Cinetone забезпечує природні середні тони, необхідні для здорового кольору шкіри для забезпечення кінематографічної якості зображення.



За допомогою технології розпізнавання об’єкта на основі штучного інтелекту функція автопобудови кадру автоматично обрізає його так, щоб об’єкт залишався на місці під час відеозйомки. Кадрування постійно коригується в такий спосіб, щоб на знятих кадрах здавалося, ніби за об’єктом слідкує досвідчений оператор, навіть якщо камеру встановлено на штативі. Окрім того, що камера автоматично розпізнає об’єкт і починає відстеження, для цього можна вибрати будь-який інший об’єкт, торкнувшись його на моніторі камери або в додатку Creators' App на смартфоні.



Функція відстеження в реальному часі на основі штучного інтелекту в камері ZV-E1 надає повну свободу для роботи над кадруванням і композицією. Об’єкти розпізнаються значно краще, а відстеження відбувається надійніше з моменту ввімкнення функції, тож вона буде кориснішою в найрізноманітніших умовах зйомки. Тепер точне виявлення й відстеження в реальному часі можливе навіть для людей у шоломах або масках, а також для тварин, що не дивляться в камеру.



Завдяки інноваційному блоку обробки зображення на основі штучного інтелекту камера ZV-E1 може точно розпізнати об’єкт і сфокусуватися на ньому. Окрім людей, тварин і птахів, блок на основі штучного інтелекту тепер розпізнає комах, автомобілі, потяги й літаки. Завдяки відповідній функції розпізнаний об’єкт можна відстежувати в реальному часі з високою швидкістю.



За допомогою функції розпізнавання кількох обличь камера автоматично налаштовує ефект боке й фокус на декількох розпізнаних обличчях на групових знімках, тож творцям контенту не доведеться турбуватися про те, що кадр буде сфокусовано лише на об’єктах на першому плані, а обличчя об’єктів на задньому плані будуть не у фокусі. Ручне налаштування діафрагми не потрібне, тому можна ситуативно знімати природні вирази обличчя.



Камеру ZV-E1 обладнано технологією компенсації "дихання" фокуса (зміни кута огляду, спричинені змінами фокуса об’єктива), яке може виникати під час відеозйомки з фокусуванням. Оригінальна технологія Clear Image Zoom від Sony автоматично підтримує постійний кут огляду під час фокусування, що дає змогу отримувати виразні й плавні ефекти.



Високоточний стабілізаційний блок і вбудовані в камеру гіроскопічні датчики в поєднанні з оптимізованими алгоритмами стабілізації зображення дозволяють об’єднати покращену систему електронної стабілізації. З вбудованою в камеру 5-осьовою оптичною системою стабілізації зображення в новому динамічному активному режимі. Динамічний активний режим приблизно на 30% ефективніший за активний режим у попередніх моделях. Завдяки цьому можна знімати плавні й стабільні кадри для відеоблогу під час руху для досягнення виразного й динамічного ефекту.



Налаштування демонстрації продукту (Product Showcase) спрощує зйомку відео з оглядами продуктів. Камера плавно перемикає фокус із обличчя на продукт, що знаходиться перед об’єктивом, а потім знову на обличчя, коли продукт прибирають від об’єктива. Налаштування демонстрації продукту можна ввімкнути або вимкнути, просто натиснувши спеціальну кнопку.



Звук у відеоблозі можна зробити гучнішим, використовуючи додатковий зовнішній мікрофон, який легко кріпиться до гнізда ZV-E1. За допомогою додаткової рукоятки для зйомки GP-VPT2BT із бездротовим пультом дистанційного керування можна плавно керувати камерою однією рукою. На рукоятці зручно розташовано елементи керування масштабуванням і зйомкою відео й фотографій, а також її можна використовувати як штатив.



Камера ZV-E1 може записувати у внутрішню пам’ять відео з 10-бітною глибиною кольору й колірною субдискретизацією 4:2:2, застосовуючи стиснення Long GOP або All-Intra, що забезпечує повнішу й природнішу градацію кольорів і більшу свободу редагування.

Гнучке значення ISO (режим зйомки S-Log3) дає змогу змінювати чутливість ISO відповідно до яскравості сцени, а діафрагму й витримку налаштовувати вручну. Для ISO можна встановити режим АВТО або вибрати значення 640–102 400 (160–409 600 у розширеному режимі ISO) для оптимальної експозиції.



Гама-криві S-Log3 краще відтворюють градації від тіней до напівтонів (18% сірого). Доступні колірні простори S-Gamut3 з іще кращим відтворенням кольорів, ніж в S-Gamut, а також S-Gamut3.Cine, що забезпечує вигляд, подібний до відсканованого кінофільму.



ZV-E1 розроблена для простоти використання, з 3-дюймовим РК-екраном із змінним кутом нахилу та роздільною здатністю 1,07 млн. точок, що відкривається вбік, для легкого моніторингу, сенсорною функцією під час запису та керування компонуванням і рукояткою, оптимізованою для створення вмісту.

Нова камера забезпечує безперебійне живлення для тривалого запису завдяки акумулятору Z високої ємності від Sony і USB PD (Power Delivery), який підтримує швидку зарядку. ZV-E1 також має захист від пилу та вологи.Транслюйте контент у прямому ефірі найвищої якості, оскільки при підключенні до персонального комп’ютера або смартфону через USB ZV-E1 може функціонувати як веб-камера 4K (2160p) і переносити онлайн-зустрічі, події в прямому ефірі та навіть прості розмови з родиною та друзями на нові творчі висоти .Нова камера Sony ZV-E1 буде доступна за ціною від 96 999 гривень в офіційному магазині Sony Centre.