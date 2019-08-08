MMD представляет новую линейку мониторов Philips E1

8 августа 2019, 12:15

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, объявляет о запуске линейки Philips E1.

Новое семейство впечатляет характеристиками и внешним видом, сочетанием элегантного дизайна и инновационных функций, чем обеспечит исключительный пользовательский опыт дома и на работе. Линейка Philips E1 состоит из восьми моделей, оснащенных дисплеями диагональю 24, 27 или 32 дюйма с разрешением Full HD, Quad HD или 4K UHD. Благодаря таким инновационным функциям, как Adaptive Sync/AMD FreeSync, режиму LowBlue, технологии Flicker Free и подключению DisplayPort, серия Philips E1 обеспечивает возможность продуктивной работы с любыми проектами - личными или профессиональными.



Изящные и элегантные мониторы Philips E1 спроектированы так, чтобы идеально вписываться в интерьер современного дома или рабочего места. Изогнутые модели (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA, 322E1C, 325E1C и 328E1CA) оснащены тонким корпусом толщиной всего 8,9 мм по внешней рамке, а также радиусом изгиба 1500R для полного погружения. Мониторы также оборудованы удобной подставкой, которая не просто отлично выглядит, но и обеспечивает легкое управление кабелями для поддержания порядка на рабочем столе. Модели с плоским экраном (245E1S и 275E1S) оснащены широкоэкранной светодиодной подсветкой IPS матрицы для сверхшироких углов обзора в дополнение к четкости изображения и точности цветопередачи.



Новые модели мониторов обеспечивают потрясающие визуальные эффекты благодаря использованию нескольких инновационных технологий. Модели, оснащенные Full HD экраном (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA и 322E1C), отличаются улучшенным разрешением для превосходного качества картинки, а устройства с Quad HD разрешением (245E1S, 275E1S и 325E1C) обеспечивают невероятное качество изображения с помощью технологии CrystalClear. Модель, оснащенная технологией UltraClear 4K UHD (328E1CA), гарантирует превосходную четкость, идеально подходящую для работы с САПР, 3D-графикой и в других ситуациях, когда важна максимальная детализация. Некоторые модели (245E1S, 325E1C и 328E1CA) также оснащены технологией Ultra Wide-Color для более широкого охвата цветового пространства и реалистичного рендеринга, в то время как вся линейка E1 обеспечивает насыщенный черный цвет картинки благодаря технологии SmartContrast. Все модели отличаются плавностью изображения без артефактов благодаря технологии Adaptive Sync/AMD FreeSync, а также оснащены игровым режимом Philips SmartImage. Этот режим предлагает удобный OSD (дисплей на экране), специально разработанный для улучшения игрового процесса.



Дома или на работе, современные пользователи требуют универсальности для работы в многозадачном режиме, и это – еще одна причина обратить внимание на линейку Philips E1. Оснащенные разъемами в соответствии с новейшими стандартами, мониторы предлагают множество удобных функций. В зависимости от модели устройства могут быть оборудованы DisplayPort, HDMI или VGA подключением, встроенными стереодинамиками для мультимедиа и многим другим. Мониторы Philips E1 обеспечивают оптимальный комфорт даже при длительном использовании. Режим LowBlue снижает уровень вредного излучения в синей части спектра, технология Flicker-Free регулирует яркость и устраняет мерцание для более комфортного и приятного просмотра, а регулируемую подставку можно наклонять на -5/20°, чтобы пользователь мог выбрать идеальную позицию и снизить нагрузку на шею и спину.



Линейка Philips E1 не наносит вреда окружающей среде. Материалы, из которых изготовлены мониторы линейки E1, не содержат вредных веществ, таких как свинец и ртуть, соответствуют требованиям RoHS и поставляются в переработанной на 100% упаковке. Некоторые модели также сертифицированы по стандарту Energy Star 7.0.

В таблице ниже приведены цены и доступность моделей из стильной и многофункциональной линейки мониторов Philips E1. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Philips или следите за страницами Philips в Facebook, Twitter и Instagram.

322E1C Сентябрь 2019 6 699 гривен

328E1CA Сентябрь 2019 12 999 гривен

325E1C Сентябрь 2019 8 659 гривен

245E1S Сентябрь 2019 5 799 гривен

272E1CA Сентябрь 2019 5 899 гривен

271E1SCA Сентябрь 2019 5 499 гривен

275E1S Сентябрь 2019 6 999 гривен

241E1SCA Сентябрь 2019 4 149 гривен