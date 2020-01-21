MMD представляет монитор Philips 243B9

21 января 2020, 9:45

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, представляет ЖК-монитор Philips 243B9.

Новинка, оснащенная IPS-дисплеем диагональю 24 дюйма (60,5 см) и разрешением Full HD, а также док-станцией USB-C с высокоскоростным интерфейсом USB 3.2, призвана обеспечить большую простоту и, следовательно, большую производительность на рабочем месте. Комфорт для пользователя и снижение воздействия на окружающую среду гарантируют регулируемая подставка SmartErgo, энергосберегающий датчик PowerSensor и на 100% перерабатываемая упаковка.



При разработке монитора Philips 243B9 особое внимание уделялось простоте и удобству использования. Поэтому устройство оснащено док-станцией USB-C с подачей питания, которая обеспечивает скорость и гибкость: с помощью одного тонкого реверсивного коннектора можно заряжать совместимые ноутбуки, смотреть видео высокого разрешения и передавать данные на высокой скорости. Монитор также поддерживает стандарт HDMI, что означает, что пользователи могут насладиться высококачественными цифровыми видео и аудио, передаваемыми по одному кабелю из таких источников, как DVD-плееры, видеокамеры и ПК.



Монитор Philips 243B9 оснащен несколькими технологиями, которые обеспечивают максимально приятное для глаз качество изображения. Технология IPS гарантирует широкие углы обзора, четкость и яркость изображения, а разрешение Full HD — большую детализацию. Режим LowBlue позволит ощутить снижение нагрузки на глаза. Дополнительно, Philips 243B9 оборудован регулируемой эргономичной подставкой SmartErgo и встроенным управлением кабелями.



В дополнение к комфорту, производительности и гибкости, энергосберегающий монитор Philips 243B9 также соответствует множеству экологических стандартов и норм сертификации, включая EnergyStar 7.0, TCO Edge и RoHS. Встроенный датчик PowerSensor автоматически определяет, находится ли пользователь перед устройством, и соответствующим образом регулирует яркость монитора для увеличения срока его службы и экономии энергии до 80%, в то время как «нулевой» выключатель обеспечивает полное отсутствие энергопотребления и еще больше снижает углеродный след. В корпусе Philips 243B9 не содержатся ПВХ, бромсодержащие антипирены, ртуть и свинец. При его изготовлении использовались на 85% переработанный пластик и на 100% перерабатываемый упаковочный материал.



«Умный», гибкий и экологически устойчивый монитор Philips 243B9 появится в продаже в январе 2020 года по ориентировочной цене 5 599 гривен.