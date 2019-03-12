MMD представляет монитор Philips 252B9

12 марта 2019, 11:15

Компания MMD представляет новый ЖК-монитор Philips 252B9 B-Line с PowerSensor.

Новая безрамочная с трех сторон модель с экраном диагональю 25 дюймов (63,4 см) формата 16:10 объединяет повышающие производительность функции, устойчивый дизайн, снижение затрат на электроэнергию при заботе об окружающей среде, а также исключительное качество, которого профессиональные пользователи ожидают от мониторов Philips. Оснащенный инновационным датчиком PowerSensor, выключателем с нулевым потреблением энергии, технологией IPS, подставкой SmartErgoBase и набором функций для повышения комфорта, Philips 252B9 станет идеальным решением для профессионалов, которые стремятся сделать свой рабочий день максимально продуктивным и комфортным при минимальном влиянии на экологию.



Безрамочный с трех сторон Philips 252B9 отличается оптимальными визуальными характеристиками для профессиональных пользователей, включая соотношение сторон 16:10 для увеличения вертикальной площади экрана. Монитор оснащен дисплеем IPS, который обеспечивает углы обзора 178°/178° даже при повороте на 90°. Технология IPS гарантирует яркость и четкость изображения, а также высокую точность цветопередачи, что обязательно оценят фотографы, художники-графики, профессионалы из сферы кинопроизводства, архитекторы и дизайнеры.



Philips 252B9 – лидер в области социальной и экологической ответственности. Уникальный датчик PowerSensor следит за присутствием человека перед монитором, используя безвредные инфракрасные сигналы. Когда пользователь отходит от компьютера, яркость экрана автоматически уменьшается. Результатом этого стало снижение энергопотребления до 80%, а также продление срока службы монитора. Кроме того, Philips 252B9 оснащен жестким переключателем нулевой мощности, который полностью отключает монитор от сети переменного тока. Таким образом, когда устройство не используется, потребление энергии полностью прекращается. В соответствии с энергетическими стандартами EnergyStar 7.0, EPEAT, WEEE и RoHS.

Пользователи Philips 252B9 получат многочисленные инновационные функции, которые повысят производительность и обеспечат оптимальный уровень комфорта. Подставка SmartErgoBase позволяет поднимать, опускать, наклонять и поворачивать экран для выбора высоты и углов наклона и поворота, которые лучше всего подойдут пользователю. Это облегчит физическую нагрузку при длительной работе. Крепление VESA обеспечивает дополнительную гибкость при установке монитора и открывает возможности для использования сотен совместимых решений. Philips 252B9 также предлагает несколько решений для повышения комфорта глаз, таких как технология Flicker-Free, режим LowBlue для улучшения самочувствия, режим EasyRead с эффектом бумажной страницы для легкости чтения. Два встроенных динамика, а также разъемы VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 дополняют комплектацию этого мощного продвинутого монитора.

Монитор Philips 252B9 появится в продаже в конце марта 2019 года по ориентировочной цене 8 239 гривен.

