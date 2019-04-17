MMD представляет монитор Philips 222B9T, оснащенный интерактивным дисплеем

17 апреля 2019, 12:15

Компания MMD представляет 22-дюймовый ЖК-монитор Philips 222B9T с технологией SmoothTouch.

Универсальное устройство оснащено проекционной емкостной 10-точечной сенсорной технологией, стилусом, защитой от пыли и воды по стандарту IP54, широким набором разъемов и функциональной подставкой для удобной транспортировки. Новый монитор – это высококачественное эффективное решение для использования в розничной торговле, информационных центрах, гостиницах, ресторанах и в образовательной сфере.

Сенсорный дисплей Philips 222B9T обеспечивает плавное, простое и интуитивно понятное взаимодействие благодаря передовым разработкам, таким как SmoothTouch, которая гарантирует естественный, плавный отклик, основанный на проекционной емкостной (PCAP) 10-точечной сенсорной технологии. Это решение позволяет печатать одновременно 10 пальцами, а также работать над проектами совместно с одноклассниками или играть в интерактивные игры с несколькими участниками. Оснащенный усовершенствованной защитой стандарта IP54 от контакта с водой и пылью, монитор готов к интенсивному использованию в самых разнообразных условиях.



Philips 222B9T обладает дисплеем с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9, такой «набор» призван обеспечить четкую детализацию, оптимальную яркость естественной цветовой гаммы и реалистичность изображения. Дополняет впечатление технология Philips SmartContrast, которая автоматически регулирует цвет и интенсивность подсветки, а также выбирает оптимальный режим для любой картинки, от фото до видео и игр. Эта инновационная технология обладает и удобным экономичным режимом, который способствует снижению энергопотребления.



Монитор Philips 222B9T разработан с учетом максимального удобства пользователя. Антибликовое покрытие экрана, режим LowBlue и технология Flicker-Free обеспечивают оптимальные углы обзора, в то время как Z-образная подставка Philips SmartStand позволяет поднимать, опускать и наклонять экран, перемещая его в любое удобное положение. Широкие возможности подключения – ключевое преимущество монитора: устройство оснащено разъемами VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также быстрым и мощным USB 3.1.

Легкий в использовании и повышающий продуктивность монитор Philips 222B9T с сенсорным экраном появится в продаже в середине апреля по ориентировочной цене 8 599 гривен.

