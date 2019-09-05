MMD покажет исключительный выбор мониторов Philips на IFA 2019

5 сентября 2019, 15:15

Посетители стенда Philips на выставке IFA 2019 (Берлин, 6-11 сентября 2019 года) не будут разочарованы.

Широкий выбор мониторов Philips разных размеров и с многочисленными полезными функциями устроит как домашних пользователей, так и профессионалов в любой области. Хотите ли вы насладиться более качественным изображением, расширить возможности подключения или дать себе больше простора для творчества, играть в игры на максимальных настройках графики, или же получить продуктивность, которая не вредит окружающей среде, в линейке новых мониторов Philips найдется решение.



Изогнутые мониторы Philips выводят впечатления от просмотра на совершенно новый уровень и обеспечивают более личный, захватывающий опыт в работе и в играх. Изогнутый экран имитирует естественный изгиб глаза, сводит к минимуму искажения и создает легкий эффект погружения, благодаря чему пользователь будто втягивается внутрь изображения. Некоторые модели предлагают радиус изгиба 1500R или 1800R, расширяя поле обзора и охватывая область периферийного зрения для оптимального комфорта глаз. Формат 32:10, который используется на 43,4-дюймовом мониторе, достаточно широк, чтобы заменить несколько небольших дисплеев. Это делает его идеальным решением для финансового, банковского и других B2B секторов.



Сенсорные экраны стали трендом 2019 года. Все мониторы Philips SmoothTouch, представленные на выставке IFA, оснащены инновационным проекционно-емкостным (P-Cap) сенсорным экраном с поддержкой до 10 точек касания для максимального удобства пользователя. Эти универсальные мониторы идеально подходят для торговых точек, информационных центров, гостиничного бизнеса и сферы образования. Они оснащены множеством функций для дополнительного удобства и гибкости в использовании. Усовершенствованная защита IP54 означает, что вода и пыль практически не представляют угрозы, а многочисленные возможности подключения и плавная и простая регулировка угла наклона гарантируют больший комфорт и простоту в использовании.



У мониторов Philips есть все необходимое, что нужно профессионалам для повышения эффективности и производительности на рабочем месте. Модели этого года оснащены расширенными возможностями подключения, такими как USB 3.1, док-станция USB-C, док-станция USB-A с DisplayLink и DC-выход; функциями для повышения безопасности, такими как переключаемая технология обеспечения конфиденциальности и всплывающая веб-камера Windows Hello™; технологиями для защиты окружающей среды, такими как перерабатываемый упаковочный материал, энергосберегающие функции PowerSensor, LightSensor и Zero Power Switch; и, наконец, функциями, которые позволят получить максимум удовольствия от каждого рабочего дня, такими как разрешение 4K UHD, технология Ultra-wide color, режимы LowBlue и EasyRead и многое другое.



Мониторы Philips предлагают пользователям незабываемые впечатления от игр. Модели, представленные на выставке IFA, оснащены самыми передовыми функциями, которые обеспечат плавный, быстрый, высокопроизводительный игровой процесс и потрясающую графику, а также повысят уровень комфорта и защитят зрение. Благодаря этому, каждая минута, проведенная за игрой, станет еще более приятной. Кроме того, плодотворное партнерство с известными британскими аудио-экспертами Bowers&Wilkins привело к тому, что 55-дюймовая модель оборудована эксклюзивными высокопроизводительными колонками Bowers&Wilkins с тремя раздельными игровыми звуковыми режимами, чтобы предложить пользователям неповторимое звучание, выходящее за рамки привычного.



Технические характеристики ключевых мониторов Philips на выставке IFA:



272B1G, 241B1V, 279C9 и 272B7QUBHEB – мониторы, разработанные для профессионалов. Они оснащены широким спектром функций, обеспечивающих максимальную производительность. 27-дюймовый 272B1G отличается особой экологичностью: монитор на 85% изготовлен из переработанного пластика, сертифицирован TCO Edge, не содержит ртуть, галогены, антипирены и ПВХ, и предлагает пользователям самый низкий уровень энергопотребления благодаря энергосберегающим технологиям, таким как PowerSensor, LightSensor и Zero Power Switch. В дополнение к таким возможностям подключения, как USB, VGA, DVI, DP, HDMI, 23,8-дюймовый 241B1V обеспечивает эффективную защиту конфиденциальности, что делает его идеальным выбором для государственных, банковских и армейских пользователей. Тонкий и изящный 27-дюймовый 279C9 избавлен от рамок и предлагает безграничное изображение с разрешением 4K UHD в сочетании с IPS и технологией Ultra-Wide color для яркости изображения. 27-дюймовый 272B7QUBHEB полон удобных функций, таких как защищенная всплывающая веб-камера Windows Hello™ и разрешение QHD. Монитор также предлагает пользователям широкие возможности подключения, включая стандарты USB-C и USB-A (DisplayLink), а также выходы DP и DC.



346P1, 439P9H, 345B1C, 272E1CA и 328E1CA – изогнутые мониторы, благодаря своей форме предлагающие улучшенный иммерсивный зрительский опыт. 34-дюймовый 346P1 отличается такими особенностями, как трехсторонний безрамочный дизайн, док-станция USB-C, возможность зарядки ноутбука и опциональная всплывающая веб-камера Windows Hello™. Монитор 439P9H оснащен широким 43,4-дюймовым дисплеем без рамок, док-станцией USB-C, всплывающей веб-камерой Windows Hello™ и многим другим. 345B1C оснащен док-станцией USB-C и портом RJ45, всплывающей веб-камерой Windows Hello™, поддержкой HDR, а также энергосберегающими датчиками PowerSensor и LightSensor. 27-дюймовый 272E1CA и 31,5-дюймовый 328E1CA имеют иммерсивную конструкцию, оснащены дисплеем с частотой обновления 75 Гц и технологией Freesync, и дисплеем с частотой 60 Гц и технологией Adaptive Sync соответственно.



162B9T, 172B9T, 222B9T и 242B9T – сенсорные модели, представленные в широком разнообразии форматов (15,6, 17, 21,5 и 23,8 дюймов), каждый из которых оснащен поддержкой до 10 касаний, улучшенной защитой от воды и пыли стандарта IP54, складной эргономичной подставкой и разъемами VGA, DVI, HDMI 1.4, DP 1.2, USB 3.1.



558M1RY и 328M1R – модели, разработанные специально для консольных геймеров, и оснащенные множеством функций, которые делают игровой процесс просто сногсшибательным. Основные характеристики: безрамочный дизайн, разрешение 4K с частотой обновления 120 Гц, HDR1000 в модели 558M1RY (54,6 дюймов) или HDR600 в модели 328M1R (31,5 дюймов), технология Adaptive Sync/Freesync, технология Low Input Lag, инновационная четырехсторонняя подсветка Ambiglow, высокопроизводительные колонки Bowers&Wilkins (558M1RY) и многое другое.