Мониторы Philips на IFA 2017

30 августа 2017, 11:15

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors примет участие в выставке IFA.

На стенде компании в зале №22 посетители увидят новые мониторы Philips с изогнутым экраном, поддержкой технологии HDR, которая улучшает качество изображения, невероятным разрешением 8К и другими полезными для работы и дома функциями.



​Многие мониторы Philips 2017-2018 годов объединяют две вещи: наличие изогнутого экрана и современные технологии цветопередачи. На примере новых моделей с изогнутым экраном с диагональю от 27 до 49 дюймов посетители выставки смогут сами убедиться, насколько такая конструкция помогает сосредоточиться на происходящем на экране и отсечь все «лишние» факторы, даже шум огромной толпы на IFA.



Кроме того, в мониторах Philips с изогнутым экраном поддерживаются новейшие технологии обработки цветов. Одной из них является HDR, которая увеличивает глубину оттенков и яркость цветов на экране. Особенно заметен этот эффект при просмотре видео и в играх. Также на выставке будут устройства с поддержкой технологий Ultra Wide-Color и Quantum Dot, которые наверняка понравятся дизайнерам и фотолюбителям.



Устройства с поддержкой разрешения 4K становятся достаточно обыденным делом, поэтому в новых мониторах Philips его сменит... 8К! Разрешение 8K UHD позволяет разместить на экране монитора в четыре раза больше пикселей (чем 4К), и посетители IFA смогут сами увидеть, насколько чётким с ним становится изображение.



Новые модели Philips отлично подходят для систем с несколькими мониторами, так как в них применяется полностью безрамочный дизайн экрана и пользователи практически не заметят «швов» между устройствами.



Примеры некоторых представленных на выставке моделей:



436M6VBPAB – часть новой линейки Philips Momentum. Увидеть монитор можно будет в разделе стенда, посвящённом отдыху и развлечениям. Благодаря поддержке разрешения 4K, технологии HDR и функции Ambiglow новинка отлично подходит для работы сразу с несколькими задачами, просмотра видео и игр. Кроме того, порт USB-C позволяет подключать к нему современные внешние устройства, включая игровые консоли или мощные дизайнерские ПК, а подключенный ноутбук можно заряжать прямо во время передачи изображения на большой экран.





328P8K – монитор со стильным безрамочным дизайном и невероятным разрешением 8K на большом 32-дюймовом экране. Кроме того, благодаря стойке Smart Ergo Base он отлично подходит для работы, ведь долгие часы лучше проводить перед монитором, высоту и угол наклона которого можно настроить по вкусу пользователя. Также к новинке легко можно подключать внешние устройства через порт USB.





492P8 – модель UltraWide с изогнутым 49-дюймовым экраном, предназначенная для любителей успевать делать всё и сразу. Благодаря диагонали экрана новинка способна заменить сразу два 27-дюймовых монитора. Кроме того, поддержка подключения устройств через интерфейс USB-C позволяет использовать монитор в качестве док-станции, заряжать подключенные ноутбуки и передавать через один кабель сразу и видео, и аудиосигнал.



И это только некоторые из моделей, которые компания представит на выставке. На стенде MMD посетители смогут увидеть огромное количество мониторов для дома и офиса с самыми разными диагоналями экранов и характеристиками.